На мосту в Алматы полицейские предотвратили суицид

Мужчина хотел свести счеты с жизнью в Международный женский день.

Фото: Polisia.kz

В прокуратуре наградили полицейских, предотвративших суицид на мосту 8 марта, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства.

ЧП произошло 8 марта в Турксибском районе Алматы. Старшие инспекторы Санжар Абдраимов и Кудайберген Тогжанов во время патрулирования заметили мужчину, который висел на руках, ухватившись за ограждение пешеходного моста над проезжей частью.

Полицейские, перекрыв движение, подогнали грузовик под пытавшегося сброситься мужчину.

Это помогло спасти жизнь человеку.

10 марта прокурор Турксибского района Алматы Избасар Масакбаев, поблагодарив инспекторов за оперативность, наградил их именными наручными часами.