Общество
На мусорные свалки больше всего жалуются жители Алматинской области – Минэкологии
На созданную 17 июля "горячую линию" Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК больше всего обращаются жители Алматинской и Карагандинской областей, а также города Алматы с жалобами на стихийные свалки и переполненные мусорные контейнеры, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЭГПР РК, за неделю на "горячую линию" по стихийным свалкам и  переполненным мусорным контейнерам поступило 376 обращений. Больше всего сообщений о мусорных свалках пришло из Алматинской (61) и Карагандинской (41) областей, а также города Алматы (47). Также в "пятерку лидеров" по количеству обращений от граждан входят Актюбинская (35) и Восточно-Казахстанская (32) области.

По содержанию жалоб из 376 обращений 269 были о стихийных квалках, 107 – о переполненных контейнерах. По состоянию на 26 июля совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 132 свалки.

Как уточнили в пресс-службе министерства, после поступления обращения на "горячую линию" информация направляется в местные департаменты экологии, акиматы и службы МВД РК. На место для проверки сразу выезжают специалисты, которые там принимают меры и наказывают виновных, в том числе, выписывают штрафы.

Номер горячей линии Минэкологии +7 (775) 952-49-00. Через мессенджер WhatsApp на этот номер можно отправить информацию о стихийных свалках, подтверждающие фотографии и видео.

Кроме того, министерством начаты общественные рейды по национальным паркам и зонам отдыха. Это позволит вести мониторинг экологической обстановки на местах и принимать меры для ее улучшения, в том числе – наказывать штрафами нарушителей.

Напомним, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о бескультурном поведении казахстанцев в местах отдыха, дал поручения заняться экологическим просвещением подрастающего поколения.

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