На мышей в больнице пожаловалась пациентка в Актау

По словам жительницы Актау Гульжазиры, она со своим сыном находится на лечении в областной инфекционной больнице в 1А микрорайоне. Кроме них в палате находятся ещё маленькие дети. Уже третий день им доставляет неудобства мышь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Я попросила медсестёр решить этот вопрос, потому что даже в туалет невозможно сходить, но они ничего не предприняли. Обращалась и к руководству медучреждения, но они меня игнорируют", - жалуется Гульжазира.

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