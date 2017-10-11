​На нашей улице – праздник

Свежий выпуск
Марина Михайлова, Алматы

– Чтобы в Алматы отмечали День улицы – такого мы не припомним. А ведь многие из них – это целая история, окунуться в которую ой как интересно! Да и очень полезно, особенно молодым, – говорили журналистам алматинцы почтенного возраста – гости мероприятия.

Такое торжество местного масш­таба устроили, чтобы подарить горожанам праздник, пополнить знания жителей южного мегаполиса об истории одной из старейших и наиболее протяженной улицы, которая проходит по трем районам Алматы. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» День улицы организовали и провели аппарат акима Медеуского района города Алматы и Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

– Подобные мероприятия содействуют духовно-нравственному воспитанию молодежи, – приветствуя многочисленных гостей, подчеркнул аким Медеуского района города Ержан Жилкибаев.

Отметить День улицы Толе-би на территории перед КазНПУ им. Абая собрались студенты и преподаватели этого университета, известные жители города, коренные алматинцы. С приветст­венным словом выступили народный артист РК, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Отан» Сабит Оразбаев, директор Государственного академического казахского театра для детей и юношества им. Г. Мус­репова Сабит Абдыкалыков.

Как и задумывалось, День улицы Толе-би вылился в настоящий праздник. У здания КазНПУ им. Абая раскинулся стилизованный казахский аул. Были раскинуты шатры, в которых проходили выставки: книжная, декоративно-прикладного искусства и посвященная истории этой улицы. Первая выставка демонстрировала книги и статьи Лидера нации – Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, произведения казахстанских писателей-классиков и современных авторов, адресованные молодежи, а также отечественные журналы.

Вторая выставка собрала удивительной красоты и тончайшей работы музыкальные инструменты, различные декоративные металлические и деревянные изделия, художественные полотна, скульптуры и гобелены.

– Все это – дипломные работы студентов, творения профессорско-преподавательского состава КазНПУ, – рассказывали студенты-экскурсоводы. – В этих рукотворных шедеврах сочетаются традиционные и современные технологии. Работы представлены в художественном музее-галерее, который открыт при университете.

Ну а в третьем шатре, благодаря книгам и фотографиям, можно было окунуться в историю улицы. Здесь и студенты, и убеленные сединами алматинцы с интересом узнали, что на нынешней Толе-би, между современными улицей Валиханова и проспектом Достык, в дореволюционном городе Верном располагались женская и мужская гимназии. Поэтому до 1927 года улица носила название Гимназическая. Затем она была переименована в Комсомольскую.

В начале 30-х годов прошлого века на ее пересечении с прос­пектом Абылай-хана был заложен центр тогдашней столицы Казахстана, важнейший градостроительный узел Алма-Аты. За годы советской власти в старой части города, которая сложилась к концу XIX века, Комсомольская была полностью реконструирована и, начиная от реки Есентай (Весновка), застроена в западном направлении. В 1937 году по этой улице была проложена трамвайная линия, протяженность которой составила 6,3 км. Проходя через главную тогда площадь города, она стала главной улицей в широтном направлении, связывающей Центральный район с Западным.

В 1990 году улица была пере­именована в честь Толе-би Алибек­улы – выдающегося общественного деятеля, бия Старшего жуза, одного из авторов свода законов «Жеті жарғы», оратора и поэта.

– Каждая из 7 тысяч улиц Алматы имеет свою историю и значение. В Медеуском районе насчитывается 365 улиц с давней культурой, отражающих традиционный быт, и одна из них – улица Толе-би, – также отметил глава района.

Он напомнил, что на этой улице расположены известные здания города, в том числе филармония им. Жамбыла, детская библиотека им. С. Бегалина, Алматинский технологический университет, Казахстанско-Британский технический университет, бывшее административное здание Казпотребсоюза. Площадь «Астана» также ее достопримечательность. В прошлом году в Алматы открыто движение по новой развязке, соединяющей Толе-би и Восточную объездную автомобильную дорогу.

Праздничное мероприятие украсили выступления творчес­ких коллективов Медеуского района города, спортивные состязания и показ спектакля «Базарың тарқамасын» ТЮЗа им. Г. Мусрепова. Под открытым небом этот театр выступал впервые.

Популярное

Все
В Атырау назревает скандал вокруг жилого дома, возведенного без разрешительных документов
Вчера в результате аварий на трубопроводах часть города Рудного осталась без отопления
В Павлодаре с сегодняшнего дня введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте
Заявку о повышении тарифа на тепло от экибастузского монополиста заморозили... Пока решается вопрос, как согреть город
Новость про замерзающий Экибастуз холодком пробежала по спинам жителей Петропавловска
Лекарства есть, понимания нет
Что, если все узнают?!
С наступлением холодов участились аварийные ситуации в сфере газо- и водоснабжения городов и сел Алматинской области
Жемчужина края Жетысу
Математическая дружба
Ангел и муки совести
Проект, который должен продолжаться
Большая Евразия в эпоху перемен
Взмывают в небо беркуты
Подписка в один клик?
Нынче будем с сахаром!
Идут восстановительные работы
Чтобы не было поздно
Продержаться до аудита
Первые пары плей-офф
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Министры четырёх стран встретились в Актау
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Свежий выпуск
В столице стартовал открытый чемпионат города по шорт-треку…
Свежий выпуск
«Мы за здоровый образ жизни!»: в Астане прошла акция с учас…
Свежий выпуск
Запаслись с лихвой
Свежий выпуск
На основе тропических сортов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]