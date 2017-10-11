​На нашей улице – праздник

– Чтобы в Алматы отмечали День улицы – такого мы не припомним. А ведь многие из них – это целая история, окунуться в которую ой как интересно! Да и очень полезно, особенно молодым, – говорили журналистам алматинцы почтенного возраста – гости мероприятия.

Такое торжество местного масш­таба устроили, чтобы подарить горожанам праздник, пополнить знания жителей южного мегаполиса об истории одной из старейших и наиболее протяженной улицы, которая проходит по трем районам Алматы. В рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» День улицы организовали и провели аппарат акима Медеуского района города Алматы и Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

– Подобные мероприятия содействуют духовно-нравственному воспитанию молодежи, – приветствуя многочисленных гостей, подчеркнул аким Медеуского района города Ержан Жилкибаев.

Отметить День улицы Толе-би на территории перед КазНПУ им. Абая собрались студенты и преподаватели этого университета, известные жители города, коренные алматинцы. С приветст­венным словом выступили народный артист РК, лауреат Государственной премии, кавалер орденов «Парасат» и «Отан» Сабит Оразбаев, директор Государственного академического казахского театра для детей и юношества им. Г. Мус­репова Сабит Абдыкалыков.

Как и задумывалось, День улицы Толе-би вылился в настоящий праздник. У здания КазНПУ им. Абая раскинулся стилизованный казахский аул. Были раскинуты шатры, в которых проходили выставки: книжная, декоративно-прикладного искусства и посвященная истории этой улицы. Первая выставка демонстрировала книги и статьи Лидера нации – Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, произведения казахстанских писателей-классиков и современных авторов, адресованные молодежи, а также отечественные журналы.

Вторая выставка собрала удивительной красоты и тончайшей работы музыкальные инструменты, различные декоративные металлические и деревянные изделия, художественные полотна, скульптуры и гобелены.

– Все это – дипломные работы студентов, творения профессорско-преподавательского состава КазНПУ, – рассказывали студенты-экскурсоводы. – В этих рукотворных шедеврах сочетаются традиционные и современные технологии. Работы представлены в художественном музее-галерее, который открыт при университете.

Ну а в третьем шатре, благодаря книгам и фотографиям, можно было окунуться в историю улицы. Здесь и студенты, и убеленные сединами алматинцы с интересом узнали, что на нынешней Толе-би, между современными улицей Валиханова и проспектом Достык, в дореволюционном городе Верном располагались женская и мужская гимназии. Поэтому до 1927 года улица носила название Гимназическая. Затем она была переименована в Комсомольскую.

В начале 30-х годов прошлого века на ее пересечении с прос­пектом Абылай-хана был заложен центр тогдашней столицы Казахстана, важнейший градостроительный узел Алма-Аты. За годы советской власти в старой части города, которая сложилась к концу XIX века, Комсомольская была полностью реконструирована и, начиная от реки Есентай (Весновка), застроена в западном направлении. В 1937 году по этой улице была проложена трамвайная линия, протяженность которой составила 6,3 км. Проходя через главную тогда площадь города, она стала главной улицей в широтном направлении, связывающей Центральный район с Западным.

В 1990 году улица была пере­именована в честь Толе-би Алибек­улы – выдающегося общественного деятеля, бия Старшего жуза, одного из авторов свода законов «Жеті жарғы», оратора и поэта.

– Каждая из 7 тысяч улиц Алматы имеет свою историю и значение. В Медеуском районе насчитывается 365 улиц с давней культурой, отражающих традиционный быт, и одна из них – улица Толе-би, – также отметил глава района.

Он напомнил, что на этой улице расположены известные здания города, в том числе филармония им. Жамбыла, детская библиотека им. С. Бегалина, Алматинский технологический университет, Казахстанско-Британский технический университет, бывшее административное здание Казпотребсоюза. Площадь «Астана» также ее достопримечательность. В прошлом году в Алматы открыто движение по новой развязке, соединяющей Толе-би и Восточную объездную автомобильную дорогу.

Праздничное мероприятие украсили выступления творчес­ких коллективов Медеуского района города, спортивные состязания и показ спектакля «Базарың тарқамасын» ТЮЗа им. Г. Мусрепова. Под открытым небом этот театр выступал впервые.