На недостатки работы по управлению госдолгом указала глава Счетного комитета
Лаура Тусупбекова
Глава Счетного комитета РК Наталья Годунова отметила недостатки в управлении государственным долгом. Об этом она заявила, выступая на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"При том что долговая устойчивость остается стабильной, имеют место недостатки в управлении госдолгом. В прошлом году Президентом было дано поручение выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора. Во исполнение этого поручения в апреле текущего года принято соответствующее постановление Правительства. Однако далеко не всегда эффективно по займам работают министерства", – отметила Наталья Годунова.
Глава Счетного комитета констатировала, что в настоящее время на стадии реализации находится 13 проектов, из них по семи сложилось большое неосвоение в общей сумме 1,7 млрд долларов.
"При этом не осуществляется оценка эффективности реализации институциональных проектов на предмет достижения поставленных целей. Также отмечается рост долга местных исполнительных органов на 30 процентов за последний год. С одной стороны, это позволяет регионам реализовать важные инфраструктурные и социальные проекты, с другой стороны, за этим тоже нужен четкий контроль", – отметила она.
По ее мнению, недостатки в управлении госдолгом во многом обусловлены отсутствием его консолидированного учета.
"Министерство финансов, Миннацэкономики, Нацбанк – все они занимаются этим вопросом разрозненно. Каждое ведомство в пределах своих функций. В соответствии с Бюджетным кодексом комплексная оценка долга должна проводиться ежегодно, однако она была проведена только один раз в 2014 году. Возможно, целесообразно вменить это в функции одного госоргана", – сказала Наталья Годунова.