На немецком химзаводе произошел мощный взрыв газа

На химическом заводе в немецкой коммуне Риттерхуде к северу от города Бремен вечером во вторник, 9 сентября, прозвучал мощный взрыв, сообщает Лента.ру
со ссылкой на Bild.
По словам комиссара полиции Маркуса Нойманна (Marcus Neumann), взрыв
газа был слышен на десятки километров. Находившиеся поблизости здания
получили значительные повреждения. Есть информация о пострадавших. Один
сотрудник завода считается пропавшим без вести.
Возгорание, возникшее в результате взрыва, пока не удалось
локализовать. На месте работают около 300 пожарных и 60 полицейских. О
причинах происшествия не сообщается.
Местным жителям власти рекомендуют оставаться дома с закрытыми
окнами, поскольку ветер разносит по окрестностям едкий черный дым.