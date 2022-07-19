Свежий выпуск
На несколько барымтачей меньше
Ашим Темирхан, Жамбылская область

С начала года в регионе зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для борьбы с преступниками, специализирующимися на кражах скота, на постоянной основе действуют специально созданные оперативно-поисковые группы, которые проводят рейды по скотным рынкам, а также местам забоя скота и стихийной торговли мясом.

В результате организационных мер и целенаправленной работы к уголовной ответственности привлечено 38 скотокрадов, в том числе пять преступных групп. Из общего числа похищенных на территории области более 900 голов скота найдены и возвращены владельцам.

К примеру, в органы полиции с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он сообщил, что с его пастбищных угодий похищено 14 лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 5 млн 600 тыс. тенге. В результате оперативно-розыскных ме­роприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 29-летний житель Рыскуловского района. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 части 3 Уголовного кодекса РК.

– В марте в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий была установлена и задержана группа лиц из двух человек, которая занималась скотокрадством на территории области. В ходе досудебного расследования была доказана их причастность к совершению краж скота в Мойынкумском районе. В настоящее время скотокрады отбывают наказание в местах лишения свободы, – поделился начальник отдела управления департамента полиции области подполковник полиции Канат Кожамкулов.

Популярное

Все
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Получи профессию бесплатно
Зона непроката
Путь добра и помощи
Здесь готовят инженеров
На несколько барымтачей меньше
Чего изволите?
Зона Instagram
Приграничный табун
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда

Читайте также

Свежий выпуск
Охота не на грача
Свежий выпуск
«Бронза» из США
Свежий выпуск
Природа: растут затраты на охрану
Свежий выпуск
Взятки «лечат» штрафом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]