На несколько барымтачей меньше

С начала года в регионе зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для борьбы с преступниками, специализирующимися на кражах скота, на постоянной основе действуют специально созданные оперативно-поисковые группы, которые проводят рейды по скотным рынкам, а также местам забоя скота и стихийной торговли мясом.

В результате организационных мер и целенаправленной работы к уголовной ответственности привлечено 38 скотокрадов, в том числе пять преступных групп. Из общего числа похищенных на территории области более 900 голов скота найдены и возвращены владельцам.

К примеру, в органы полиции с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он сообщил, что с его пастбищных угодий похищено 14 лошадей. Сумма причиненного ущерба составила 5 млн 600 тыс. тенге. В результате оперативно-розыскных ме­роприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 29-летний житель Рыскуловского района. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 части 3 Уголовного кодекса РК.

– В марте в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий была установлена и задержана группа лиц из двух человек, которая занималась скотокрадством на территории области. В ходе досудебного расследования была доказана их причастность к совершению краж скота в Мойынкумском районе. В настоящее время скотокрады отбывают наказание в местах лишения свободы, – поделился начальник отдела управления департамента полиции области подполковник полиции Канат Кожамкулов.