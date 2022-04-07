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На низком старте
Портнягина Наталия
корреспондент

Западноказахстанские аграрии полностью готовы к началу весенних полевых работ.

По данным областного управления сельского хозяйства, в нынешнем году посев сельскохозяйственных культур в облас­ти планируется провести на 520,5 тыс. га. Зерновой клин составит 213,7 тыс. гектаров, из которых 57 тыс. занято озимыми.

В структуре яровых пшеницей планируется засеять 102 тыс. га, ячменем – 45,2 тыс., просом – 2,6 тыс. и прочими – 6,9 тыс. га. Посев мас­личных намечен на 126 тыс. га, в том числе площадь подсолнечника планируется довести до 55 тыс. га.

Картофель и овощебахчевые засеют на 8 762 га, в том числе под картофель предусматривается выделить 3 980 га, овощные культуры – 3 272 га, бахчевые – 1 510 га. Посевная площадь кормовых культур составит 172 тыс. га, под многолетними травами прошлых лет – 144,1 тыс. га.

В минувшем году растениеводы области в целом засеяли 524,3 тыс. га, превысив план на 2%. Нынче намечено увеличить посевы всех основных сельскохозяйственных культур.

– Аграрии полностью обеспечены семенами зерновых, мас­личных, кормовых культур и картофеля. В полную готовность приведена и сельхозтехника. В весенних полевых работах планируется задействовать 4 670 тракторов, 3 053 сеялки, 838 культиваторов и 52 высокопроизводительных посевных комплекса марки «Джон Дир», «Флексикойл», «Кейс», «Хорш». С Атырауского НПЗ выделено 11,5 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива. Этого объе­ма хватит сполна. Операторами по поставке определены две компании. Стоимость дизельного топлива составляет 184 и 188,5 тенге за литр соответственно для города и райо­нов, – рассказал заместитель начальника Западно-Казахстанского областного управления сельского хозяйства Денис Умашев.

Всего на субсидирование рас­тениеводства в текущем году выделено 726,4 млн тенге, в том числе 247 млн тенге – на приобретение 1 700 тонн семян. Для закупа более 1 600 тонн минеральных удобрений в местном бюджете предусмотрено 153 млн тенге. На сегодня заключены договоры на поставку 1 543 тонн удобрений, из них отгружено 937 тонн.

Для обработки сельскохозяйственных культур выделен 121 млн тенге, планируется удешевить 38 тыс. литров пестицидов. В рамках программы субсидирования стоимости услуг по доставке 7 170 тыс. кубометров поливной воды направлено 23,5 млн тенге.

В целом для западноказах­станских аграриев по программе «Кендала» выделено 950 млн тенге при годовой ставке в 5% и 250 млн тенге при ставке 17% по программе «Агробизнес». Кстати, в случае поступления заявок по программе «Агробизнес», превышающих выделенные средства, предусмотрено дополнительное финансирование.

В настоящее время 43 агроформированиям выдано 1 050,2 млн тенге. Кредитование продолжается в соответствии с поступающими заявками.

В прошлом году 428 фермеров области получили в лизинг 1 060 единиц различной сельскохозяйственной техники на общую сумму 8,2 млрд тенге.

– На текущий год утвержден план по освоению внебюджетных средств, выделенных для закупа сельхозтехники в размере 5,5 миллиарда тенге, – сообщил директор областного филиала АО «КазАгроФинанс» Мурат Ихсанов. – С начала текущего года с аграриями области уже заключены договоры финансового лизинга на 204 единицы техники на общую сумму свыше 1,1 миллиарда тенге. В том числе заключены договоры финансового лизинга на приобретение 96 единиц техники для весенних полевых работ на сумму 891,4 миллиона тенге.

В настоящее время от агроформирований области продолжают поступать заявки, дополнительно одобрен лизинг 99 единиц техники для весенних полевых работ на более 1,1 млрд тенге.

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