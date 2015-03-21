Статьи На новом этапе развития Владимир ОСИПОВ

Организатором мероприятия, в котором приняли участие свыше 120 делегатов со всей страны, выступило Республиканское общественное объединение "Конгресс политологов Казахстана". С вступительным словом перед участниками форума выступил заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев.



Он отметил, что на нынешнем этапе развития страны как никогда прежде потребуется выверенная политическая стратегия, эффективный экономический курс.



– Предложенные Лидером нации пять институциональных реформ четко вписываются в концепцию сильного государства, являются органичной частью Стратегии "Казахстан-2050". Воплощение реформ Нурсултана Назарбаева­ направлено на всестороннее развитие Казахстана, укрепление государственности, повышение социального благополучия каждого казахстанца, – подчеркнул Б. Майлыбаев.



В числе спикеров и модераторов мероприятия выступили заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Анатолий Башмаков, председатель Республиканской общественной комиссии по наблюдению за выборами Нурлан Еримбетов, депутаты Мажилиса Парламента РК Куаныш Султанов, Серик Сейдуманов и Турсунбек Омурзаков, ученые, эксперты, политологи.



На форуме обсуждалось значение президентских выборов как неотъемлемого фактора демократического правового государства, их роль в консолидации казахстанского общества, а также особенности избирательной кампании 2015 года. Экспертное сообщество дало оценку президентским выборам 2015 года как новому импульсу в реализации Стратегии "Казахстан-2050" и новой экономической политики "Нұрлы жол".