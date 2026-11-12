На новую станцию скорой медпомощи в Петропавловске выделили 5,9 млрд тенге

Фото: Пресс-служба правительства

В городе Петропавловске Северо-Казахстанской области построят новое здание для станции скорой и неотложной медицинской помощи. На эти цели из Фонда инфраструктурного развития выделено 5,9 млрд теңге, в том числе порядка 800 млн теңге на приобретение медоборудования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Проект реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана.

В настоящее время областная станция скорой помощи координирует работу 22 городских бригад и 14 сельских подразделений, обеспечивающих медицинское обслуживание более 510 тыс. жителей. Среднесуточная нагрузка на каждую бригаду – 16 вызовов, в год – свыше 100 тыс. выездов.



Комплекс площадью 1,5 га будет включать четырехэтажный главный корпус с цифровой диспетчерской, симуляционным центром, теплый гараж на 20 санитарных машин с моечной базой и ремонтным цехом. Завершить работы планируется в декабре 2027 года.



В новом здании также будут предусмотрены помещения для хранения специализированной техники, медицинского инструментария и лекарственных средств. Особое внимание будет уделено оснащению станции оборудованием для поддержания холодовой цепи, что позволит обеспечить необходимые температурные условия хранения препаратов и сохранить их качество и эффективность.



Строительство новой станции скорой помощи сократит время реагирования на экстренные вызовы и повысит оперативность оказания медицинских услуг жителям региона. Современная цифровая диспетчерская позволит ускорить обработку вызовов, точнее определять их приоритетность и оперативно направлять медицинские бригады. В новом здании также предусмотрены комфортные условия для персонала, симуляционный центр для повышения квалификации медработников и теплый гараж для обеспечения надежной эксплуатации санитарного транспорта.



В Казахстане продолжается развитие инфраструктуры здравоохранения, направленное на повышение доступности и качества медицинской помощи населению. В 2026 году в Казахстане на возведение порядка 50 объектов здравоохранения выделено 108 млрд теңге. В регионах активно строятся крупные объекты, среди которых многопрофильные больницы на 300 коек в Кызылорде и Усть-Каменогорске, поликлиники в Атырауской области, а также амбулаторные комплексы в селе Бескөл Северо-Казахстанской области и Талдыкоргане. В Усть-Каменогорске ввели в эксплуатацию современный Центр гематологии.