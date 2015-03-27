На новый уровень Статьи Вадим МАХИН, Алматы

Ученые научно-исследовательских институтов и вузов, независимые эксперты и представители общественности обсудили причины и задачи избирательной кампании, ключевые особенности выборов, проанализировали электоральные настроения казахстанцев. Отмечалось, что Центральная избирательная комиссия провела тщательный анализ кандидатур, претендующих на пост Главы государства, что способствовало улучшению качества выборного процесса. И это стало важным параметром того, что цели и задачи по развитию страны будут выноситься кандидатами на первое место в их предвыборных программах.



Руководитель представительства КИСИ в Алматы Мадина Нургалиева, директор Института национальных исследований Бурихан Нурмухамедов и другие выступающие отметили важность предстоящих выборов, которые выведут страну на новый уровень стабильного и успешного развития.



По итогам встречи предполагается выпустить сборник научно-исследовательских материалов.