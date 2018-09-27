​На очереди 11 новых проектов

– Благодаря лидерам двух государств – Президенту Казах­стана Нурсултану Назарбаеву и Председателю КНР Си Цзиньпину – между нашими странами достигнут высокий уровень сотрудничества по всему спект­ру двусторонних отношений. Сопряжение двух программ – «Нұрлы жол» и «Экономичес­кий пояс Великого шелкового пути» – обеспечивает высокий уровень инвестиционного сотрудничества, – подчеркнул Аскар Мамин в ходе встречи с Хань Чжэном.

КНР является одним из основных торговых партнеров Казахстана, отметил первый вице-премьер РК, подчеркнув, что «внешнеторговый оборот между нашими странами в 2017 году увеличился более чем на 30%». Высокая динамика, которая наб­людается в текущем году, позволит, как ожидается, достичь задачи, поставленной главами двух государств, – довести объем товарооборота до 20 млрд долларов.

В ходе встречи собеседники обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, энергетической, нефтегазовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах, промышленности, а также развитие приграничных и межрегиональных связей.

На сегодня Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект в области индустрии, транспорта и логистики на общую сумму порядка 28 млрд долларов. Теперь достигнута договоренность о совместной реализации еще 11 новых проектов на сумму 1,9 млрд долларов.

В рамках поездки Аскар Мамин также провел ряд двусторонних встреч с руководителями крупнейших инвестиционных, финансовых, промышленных, строительных, транспортно-логистических корпораций по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов.

На встрече с руководителем COSCO Shipping Corporation Хуан Сяовэном, председателем правления порта Ляньюнган Дин Жуем обсуждены вопросы развития трансконтинентальных перевозок и дальнейшего развития совместного терминала и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

С руководителем China Construction Bank Ван Цзуцзи обсуждены вопросы сотрудничества в финансовой сфере. Первый вице-премьер Аскар Мамин выразил целесообразность участия «большой шестерки» китайских банков в финансировании проектов в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

В Пекине Аскар Мамин также провел встречи с руководителями администраций провинций Хэнань, Сычуань и города Чунцин.

В рамках рабочей поездки в КНР подписан ряд документов. В частности, акимат Костанайской облас­ти, АО «НК «Kazakh Invest» и HKC «Corporation Limited» подписали Дорожную карту по реализации проекта «Строительство завода по производству телевизоров на территории Индустриальной зоны города Костаная на 2018–2019 годы». Планируемая мощность предприятия – 3 млн единиц изделий в год. Объем инвестиций на первоначальном этапе – 50 млн долларов. Целевой рынок сбыта продукции – страны СНГ.