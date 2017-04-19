​На очереди – крупные совместные проекты

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической, научно-технической, финансовой, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области транзитно-транспорт­ного и инфраструктурного взаимодействия, включая планирование крупных совместных проектов и разработку долгосрочных программ.

В настоящее время Казахстаном и Китаем ведется активная реализация Плана сотрудничества по сопряжению казахстанской национальной экономической программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». План был подписан 2 сентября 2016 года в Ханчжоу по итогам переговоров Президента РК Нурсултана Назарбаева с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи особое внимание уделено перспективам сотрудничест­ва в сфере сельского хозяйства, продвижения экспорта продукции казахстанских аграриев на китайские рынки. Также рассмотрены вопросы водных отношений, использования и охраны трансграничных рек.

Согласно официальным сведениям, товарооборот между РК и КНР за 2016 год составил 7,9 млрд долларов, экспорт из Казахстана в Китай в 2016 году составил 4,2 млрд долларов, импорт – 3,7 млрд долларов. При этом экспорт Казахстана в Китай в натуральном выражении вырос на 20,4% без учета нефти и урана. Китай является одним из главных инвестиционных партнеров Казахстана. За период с 2005 года по 1 февраля 2017 года приток прямых инвестиций из КНР в экономику Республики Казахстан составил 13,9 млрд долларов. Инвестиции из Казахстана в Китай за этот же период составили 519,7 млн долларов. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Казахстане зарегистрированы 2 783 предприятия с участием китайского капитала.

КНР одной из первых стран подтвердила свое участие в ЭКСПО-2017 в Астане, и китайский павильон станет одним из самых крупных на выставке. Кроме того, 2017 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане, и нашу страну ожидает большой приток туристов из КНР.