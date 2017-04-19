Свежий выпуск
​На очереди – крупные совместные проекты
Сергей Осанов

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в торгово-экономической, научно-технической, финансовой, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области транзитно-транспорт­ного и инфраструктурного взаимодействия, включая планирование крупных совместных проектов и разработку долгосрочных программ.

В настоящее время Казахстаном и Китаем ведется активная реализация Плана сотрудничества по сопряжению казахстанской национальной экономической программы «Нұрлы жол» и китайской инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». План был подписан 2 сентября 2016 года в Ханчжоу по итогам переговоров Президента РК Нурсултана Назарбаева с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи особое внимание уделено перспективам сотрудничест­ва в сфере сельского хозяйства, продвижения экспорта продукции казахстанских аграриев на китайские рынки. Также рассмотрены вопросы водных отношений, использования и охраны трансграничных рек.

Согласно официальным сведениям, товарооборот между РК и КНР за 2016 год составил 7,9 млрд долларов, экспорт из Казахстана в Китай в 2016 году составил 4,2 млрд долларов, импорт – 3,7 млрд долларов. При этом экспорт Казахстана в Китай в натуральном выражении вырос на 20,4% без учета нефти и урана. Китай является одним из главных инвестиционных партнеров Казахстана. За период с 2005 года по 1 февраля 2017 года приток прямых инвестиций из КНР в экономику Республики Казахстан составил 13,9 млрд долларов. Инвестиции из Казахстана в Китай за этот же период составили 519,7 млн долларов. По состоянию на 1 февраля 2017 года в Казахстане зарегистрированы 2 783 предприятия с участием китайского капитала.

КНР одной из первых стран подтвердила свое участие в ЭКСПО-2017 в Астане, и китайский павильон станет одним из самых крупных на выставке. Кроме того, 2017 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане, и нашу страну ожидает большой приток туристов из КНР.

Популярное

Все
Город-призрак Байжансай: сюда едут за адреналином и острыми ощущениями
Съезд лидеров мировых и традиционных религий – парадигма межрелигиозного диалога
Путешественница из Алматы за месяц посетила 11 стран
Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке
Его жизнь – редкий феномен
Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 сентября
На языке Абая
Мужская профессия
Женский взгляд на рыбалку
Верность, любовь и уважение
Время-времечко летит…
D-Day: как будут прощаться с королевой
Ешьте на здоровье!
Параллельные миры
Мальчик разрезал нечаянно газонокосилкой сестренку в СКО
Новобранцев – в армию
Карл Третий: следующим британским монархом стал сын Елизаветы - Чарльз
Куат Хамитов официально получил в соперники известного нокаутера
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Об олигархах и справедливости
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
Гашиш продавали под кодом "горячие пирожки" в кафе Нур-Султана
Предельные цены на нефтепродукты пересматривают в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 сентября
Ковыляя и прихрамывая, но мы дошли-таки до настоящей сменяемос­ти верховной власти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Регистрацию политических партий упростят в Казахстане
О новшествах по пособиям и соцвыплатам для семей с детьми рассказали в Минтруда
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда
Послание Президента: взгляд со стороны
Опубликован список обладателей образовательных грантов
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
Внедрить на Байконуре онлайн-пропуск для туристов предложил Мусин
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы

Читайте также

Свежий выпуск
Тарифы и инвестиции
Свежий выпуск
Верность, любовь и уважение
Свежий выпуск
Время-времечко летит…
Свежий выпуск
Рекламе доверяй, но грамматику проверяй

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]