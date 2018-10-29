​На очереди новые проекты

Рабочая повестка заседания была посвящена обсуждению результатов реализации программы «Рухани жаңғыру» и организации деятельности Офиса управления программой.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии отметил особое значение программы «Рухани жаңғыру» в рамках реализации ключевых направлений Послания Главы государства «Рост благосостоя­ния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

Руководитель Администрации Президента РК подчеркнул важность наполнения программы «Рухани жаңғыру» новым содержанием и направлениями.

– В соответствии с поручением Главы государства в ближайшее время будут запущены новые проекты «Ауыл – ел бесігі» и «Өз жеріңді танып біл», которые придадут дополнительный импульс развитию программы, – отметил Асет Исекешев.

На заседании комиссии также выступили заместитель руководителя Администрации Президента РК Ондасын Уразалин, заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента РК Аида Балаева, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, министр общественного развития Дархан Калетаев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев и директор Нацио­нального бюро переводов Рауан Кенжеханулы.

В режиме видеоконференцсвязи были заслушаны акимы Жамбылской и Западно-Казахстанской областей.

По итогам обсуждения председатель Национальной комиссии поручил Правительству разработать План по реализации программы «Рухани жаңғыру» на 2018–2019 годы, а Министерству сельского хозяйства – осуществить запуск нового специального проекта «Ауыл – ел бесігі».

Руководителям регионов были даны поручения по реализации программы на местах с акцентом на достижение конкретных целей и результатов по каждому приоритетному направлению.