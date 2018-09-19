​На очереди новые проекты

Вчера в Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Координационного совета по реализации рамочных соглашений о партнерстве между Правительством и международными финансовыми организациями.

В ходе заседания обсуждены вопросы сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком по реализации ряда инфраструктурных проектов.

Координационный совет соз­дан постановлением Правительства РК от 9 июня 2014 года. Цель – реализация рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Казахстана и международными финансовыми организациями.