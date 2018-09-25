​На одном казы далеко не уедешь

Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе по воп­росам развития туризма сообщил министр культуры и спорта (МКС) Арыстанбек Мухамедиулы.

К слову, часть странового бренда все-таки была щедро представлена на выставке, которую МКС организовало к правчасу, где были продемонстрированы национальные деликатесы: казы, шужук и курт. Но, как показывает статис­тика, для привлечения потенциальных туристов нужно искать другие, более привлекательные «фишки». А ведь туризм – одна из самых высокодоходных отраслей мирового хозяйства по объему инвестиций, налоговых поступлений и мировой торговли услугами. Но несмотря на ландшафты, природу, историю, наличие множества сакральных мест, а самое главное – наше традиционное гостеприимство, туристическая отрасль в стране еще далека от статуса высокодоходной.

По словам Арыстанбека Мухаме­диулы, Казахстану необходимо форсировать развитие туризма в связи с ростом конкуренции со стороны соседних стран: Азербайд­жана, Туркменистана и Ирана. Так, для достижения поставленной цели активно развивается туризм в Туркестане, городе, призванном объединить тюркоязычные страны. По его словам, концепция его развития направлена на восстановление аутентичных образцов эпохи Шелкового пути.

В ходе правчаса не раз звучало мнение о том, что в развитии внутреннего, а не только внешнего туризма, кроется большой потенциал. Но так уж выходит, что казахстанцы предпочитают все больше турецкую ривьеру отечественным бескрайним степям, лесам и горам просто в силу того, что Турция обходится нам дешевле, доходы от туризма в которой могут достичь в 2018 году 30 млрд долларов!

Депутат Шавкат Утемисов в связи с этим справедливо заметил, что цены на авиа- и железнодорожные билеты являются барьером для развития туризма.

– К примеру, для российских туристов, чтобы добраться из Моск­вы в Астану, стоимость билета составляет 20 тысяч рублей. В то же время цена билета из Амстердама в Москву составляет 12–13 тысяч рублей. Цены внутренних рейсов Казахстана тоже очень высоки. К примеру, из Алматы в Астану стоимость билета составляет 20 тысяч тенге, если билет приобретается за несколько месяцев вперед и он не подлежит возврату. Конечно, в такой ситуации развитие семейного туризма – вопрос очень сложный, – сказал он.

Однако в этом вопросе виден просвет. По словам вице-министра МИР Тимура Токтабаева, есть вероятность, что цены на авиабилеты будут снижены. Пусть и не такими темпами, какими мы все хотим, но это вполне возможно. По его информации, снижение стоимости билетов зависит от обеспеченности авиакеросином.

– Минэнерго проводится работа в части обеспечения собственным авиакеросином для нашего парка самолетов. В следующем году планируется обеспечение практически полностью отечественным авиакеросином. Также количество регулярных рейсов авиакомпаний в настоящее время выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Это все способствует тому, что стоимость билетов будет падать, – считает Тимур Токтабаев.

Как он отметил, уже в 2019 году можно ожидать снижения стоимости авиабилетов.

– С учетом общей экономической ситуации и цен на авиатопливо в следующем году мы ожидаем, что цены будут более приемлемыми, – пообещал он.

Развитию туризма может способствовать и так называемый экотуризм, который сейчас так востребован у иностранцев, все больше предпочитающих экзотический отдых с переездами на лошадях и ночевками в юртах. К слову, такой вид туризма вовсю развивается в Монголии, куда со всего света съезжаются любители «дикого» отдыха. Мажилисмен Глеб Щегельский считает, что в этом смысле в Казахстане есть все условия и прежде всего – наличие государственных национальных природных парков.

– В Казахстане насчитывается порядка 12 государственных природных парков. Но у нас этот вид туризма развивается стихийно. И местные органы власти и бизнес слабо мотивированы на создание туристических пакетов экопродуктов. Между тем в соответствии с законодательством осуществление такой туристской деятельности возможно. Вопрос – каким образом можно использовать природные парки в качестве туристских дис­танций, развитие каких услуг в национальных парках предус­мотрено? – спросил депутат.

Арыстанбек Мухамедиулы с постановкой вопроса согласился и назвал его актуальным. Сейчас изучается опыт национальных парков Канады, США и других стран. К слову, если в Казахстане за отчетный период нацпарки посетили 1,5 миллиона человек, то в той же Канаде – 55 миллионов. Между тем наши природные ландшафты ничуть не уступают по красоте канадским. Дело в том, что в зарубежных странах доход от посещения нацпарков направляется в те же нацпарки для поддержания их флоры и фауны.

В Казахстане дела обстоят иначе. И пока подходы не будут изменены, говорить о развитии туризма, несмотря на имеющийся потенциал, не приходится.

Поднимали депутаты и вопросы обеспечения безопасности въездных туристов, что весьма важно.

– Мы часто становимся свидетелями негативных отзывов о деятельности правоохранительных структур, барьерах, через которые нужно пройти иностранному туристу. И часто это проблемы взаимоотношения и взаимопонимания. Какие меры принимаются МВД по формированию культуры, этики и стиля у работников правоохранительных органов при контакте с приезжающими туристами? – поинтересовалась в связи с этим депутат Ирина Смирнова.

Председатель Комитета миграционной службы МВД РК Мурат Кабденов признал, что полицейс­кие допускают отдельные нарушения. И по ним проводят служебные расследования, а сотрудников привлекают к дисциплинарной ответственности.

– Мы сейчас очень плотно и тес­но работаем с Министерством культуры и спорта по разработке госпрограммы по поддержке туристической отрасли. Один из вопросов – это создание туристической полиции. Там есть определенные функции, сейчас мы смотрим, изучаем международный опыт, – пояснил глава комитета.

В свою очередь глава МКС Арыс­танбек Мухамедиулы поддержал создание туристической полиции в Казахстане.

– Это мировой опыт. И нам его не избежать. Если мы хотим, чтобы туризм был более привлекательным в Казахстане, то обязаны соз­дать туристические полицейские службы, – отметил он.

Однако очевидно, что без надлежащей информационной работы популяризировать казахстанские маршруты будет просто невозможно. К сожалению, констатируют мажилисмены, наша страна проводит в этом направлении слабую работу.

– Сегодня продвижение туризма Казахстана в отечественных, а уж тем более в иностранных СМИ осуществляется крайне редко и, будем честными, слабо. Среди программ нацрадио имеется лишь единственная передача о внутреннем туризме. На казахстанском ТВ нет ни одного успешного рейтингового проекта, не произведено ни одного имиджевого ролика, – констатирует депутат Михаил Чирков.

Итоги правчаса в своем содокладе подвела вице-спикер Гульмира Исимбаева. По ее словам, есть ряд фактов, свидетельствующих о неразвитости институциональной среды этой сферы туризма. Так, позиция туризма Казахстана в мировом рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума, к сожалению, очень низка. Мы позиционируемся по 7 позициям из 14, со 102-го по 121-е места среди 136 стран по направлениям, являющимся основными показателями, определяющими состояние отрасли.

Также отсутствие страновой и региональных стратегий и единой политики привело к разнонаправленному и бессистемному развитию туризма «на местах» в отрыве от целей и задач уполномоченного органа, к разобщенности отраслей, участвующих в создании турпродукта, и, как следствие, к дисбалансу рынка. Туристские объекты находятся в ведении разных министерств и местных исполнительных органов. Каждое из них занимается туристской деятельностью только на своем локальном уровне, что нередко противоречит решениям, принимаемым в других ведомствах.

Продукты и услуги туризма в большинстве своем не ориентируются на систему стандартов. А если стандарты и есть, то они носят рекомендательный характер, как, например, по классификации гостиниц. Рекомендательный характер носят и требования Нацио­нального стандарта к ­хостелам. Соответственно, нет и контроля за тем, исполняются ли требования.

Статистический учет не включает в систему показателей целые сегменты рынка, связанные с туризмом. Речь прежде всего идет о количестве посещений объектов санаторно-курортного сервиса, зон отдыха, объектов придорожного сервиса. В действующем Законе «О туристской деятельности» в понятие туризма эти субъекты экономической дея­тельности не включены.

В гостиницах, хостелах, музеях, при автомобильных перевозках распространен «серый» рынок туристских услуг и продуктов. Экс­перты отмечают множественные факты сокрытия реальных данных о среднегодовых загрузках, объемах оказанных услуг. Индивидуальные предприниматели без оформления лицензии могут заниматься туроператорской дея­тельностью, гиды без образования юридического лица могут оказывать услуги иностранным туроператорам, получая наличные деньги.

– Парадоксально звучат данные, что при увеличении количества гостиниц на 8,5% в год средний процент заполняемости остается на уровне 22–25%. По международному опыту для окупаемости этого бизнеса необходимо достижение 40–60% заполняемости. Если бы гостиничный бизнес не был рентабельным, то и нового строительства отелей не было бы, – констатировала вице-спикер.

Кроме того, по ее словам, отрасль испытывает финансовый дефицит. Большинство туристичес­ких объектов не попадают в перечень приоритетных инвестиционных проектов, предусмотренных мерами государственной поддержки. Определенные Предпринимательским кодексом преференции предусматривают осуществление инвестиций в проекты со стои­мостью более 4,9 млрд тенге, тогда как, по анализу НПП «Атамекен», 90% инвестпроектов в сфере туризма не достигают этого порога. Все же развитие туристской индустрии в основном держится на малом и среднем бизнесе.

Отсутствие сети объектов, низкий уровень комфорта в аэропортах, вокзалах, отелях, ресторанах, кафе обусловливает локальность туристского продукта. Вызывает тревогу состояние транспортных средств. К примеру, на туристических автобусах небезопасно передвигаться. По данным МВД, 40% автобусов, принадлежащих частникам, имеют возраст более 20 лет. И наконец, актуальна проб­лема транспортной недоступнос­ти объектов.

Казахстан значительно отстает по темпам роста международных прибытий от региональных конкурентов. Соотношение приезжих туристов к населению Казах­стана ниже, чем в Азербайджане, Грузии, ОАЭ. К примеру, доля транзитных пассажиров на регулярных рейсах авиакомпании «Международные авиалинии Украины» достигла отметки в 54,1%, в то время как авиакомпания AirAstana – 12% от общего пассажиропотока за аналогичный период. Грузия в 2010 году подписала соглашение об открытом авиасообщении. Вследствие этого в стране прои­зошел более чем трехкратный рост пассажиров.