​На одной платформе

Гражданская платформа по мониторингу выборов «Аманат» соб­рала для участия в заседании представителей НПО, экспертов, политологов, экономистов, лидеров общественного мнения. Одним из инициаторов встречи также высту­пил научно-образовательный фонд «Аспандау».

Открывая дискуссию, представитель «Аманата» Мурат Абенов отметил, что для них важно понять, каковы ожидания общества от выборов в целом, что могут предпринять граж­дане, которые не являются членами той или иной партии и не участвуют напрямую в политических процессах, на какие ключевые области государственной политики будет обращено внимание общества.

– Гражданская платформа построе­на на принципах создания равных условий для всех кандидатов, – напомнил Мурат Абенов. – Каждый избиратель должен иметь возможность реа­лизовать свои избирательные права и сделать свой выбор. Мы выступаем за то, чтобы политики выстраи­вали свои отношения с обществом с позиции уважения. Тогда и будет доверие, без которого не может быть консолидации власти и общества.

В период выборов независимые наб­людатели от общественного объе­динения будут работать на всех избирательных участках по всей стране. На сегодня уже работает оnline-школа для подготовки будущих наблюдателей. Для повышения политической и правовой культуры открыты школы избирателей в каждом регионе, проведен курс для СМИ.

Представители гражданской платформы заинтересованы в том, чтобы избиратели внимательно изучали предвыборные программы кандидатов, отличали популистские обе­щания от реальных и сделали свой осознанный выбор. По мнению экс­пертов, выборы – это хорошая площадка для политических партий и общественных объединений, чтобы заявить о себе, сформировать стратегию на следующие избирательные кампании.

Участники встречи считают, что общество стало грамотным в экономических, правовых, финансовых вопросах и уже не доверяет просто красивым обещаниям. Вместе с тем в «Аманате» признают, что возросшее сознание граждан выгодно и государству, потому что только человек, осознающий суть реформ, будет принимать в них активное участие.

Президент научно-образовательного фонда «Аспандау» Канат Нуров добавил, что каждые выборы являются шагом вперед.

– Призываю молодежь участвовать в выборах, что является гражданской и институциональной формой проявления своей позиции. Бойкот выборов – это протест неформального характера, у которого нет будущего, – продолжил Канат Нуров.

Профессор, академик НАН РК Болат Хусаинов высказал мнение о том, что будущий Президент должен собрать команду отечественных экономис­тов и экспертов, которая сможет разработать четкую экономическую политику, с учетом всех глобальных и региональных вызовов. Председатель Союза организаций инвалидов Казахстана Али Аманбаев сообщил, что члены их объединения проверяют доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями.

Участники встречи были едины во мнении о важности ситуации, которая сложится после выборов, что в свою очередь зависит от решения озвученных проблем и исполнения предвыборных обещаний.