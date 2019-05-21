​На одной платформе

Свежий выпуск
371
Айгуль Турысбекова, Алматы

Гражданская платформа по мониторингу выборов «Аманат» соб­рала для участия в заседании представителей НПО, экспертов, политологов, экономистов, лидеров общественного мнения. Одним из инициаторов встречи также высту­пил научно-образовательный фонд «Аспандау».

Открывая дискуссию, представитель «Аманата» Мурат Абенов отметил, что для них важно понять, каковы ожидания общества от выборов в целом, что могут предпринять граж­дане, которые не являются членами той или иной партии и не участвуют напрямую в политических процессах, на какие ключевые области государственной политики будет обращено внимание общества.

– Гражданская платформа построе­на на принципах создания равных условий для всех кандидатов, – напомнил Мурат Абенов. – Каждый избиратель должен иметь возможность реа­лизовать свои избирательные права и сделать свой выбор. Мы выступаем за то, чтобы политики выстраи­вали свои отношения с обществом с позиции уважения. Тогда и будет доверие, без которого не может быть консолидации власти и общества.

В период выборов независимые наб­людатели от общественного объе­динения будут работать на всех избирательных участках по всей стране. На сегодня уже работает оnline-школа для подготовки будущих наблюдателей. Для повышения политической и правовой культуры открыты школы избирателей в каждом регионе, проведен курс для СМИ.

Представители гражданской платформы заинтересованы в том, чтобы избиратели внимательно изучали предвыборные программы кандидатов, отличали популистские обе­щания от реальных и сделали свой осознанный выбор. По мнению экс­пертов, выборы – это хорошая площадка для политических партий и общественных объединений, чтобы заявить о себе, сформировать стратегию на следующие избирательные кампании.

Участники встречи считают, что общество стало грамотным в экономических, правовых, финансовых вопросах и уже не доверяет просто красивым обещаниям. Вместе с тем в «Аманате» признают, что возросшее сознание граждан выгодно и государству, потому что только человек, осознающий суть реформ, будет принимать в них активное участие.

Президент научно-образовательного фонда «Аспандау» Канат Нуров добавил, что каждые выборы являются шагом вперед.

– Призываю молодежь участвовать в выборах, что является гражданской и институциональной формой проявления своей позиции. Бойкот выборов – это протест неформального характера, у которого нет будущего, – продолжил Канат Нуров.

Профессор, академик НАН РК Болат Хусаинов высказал мнение о том, что будущий Президент должен собрать команду отечественных экономис­тов и экспертов, которая сможет разработать четкую экономическую политику, с учетом всех глобальных и региональных вызовов. Председатель Союза организаций инвалидов Казахстана Али Аманбаев сообщил, что члены их объединения проверяют доступность избирательных участков для людей с ограниченными возможностями.

Участники встречи были едины во мнении о важности ситуации, которая сложится после выборов, что в свою очередь зависит от решения озвученных проблем и исполнения предвыборных обещаний. 

Популярное

Все
Месяцы, а то и годы требуются для подготовки тазы к соревнованиям
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Джигиты готовятся к стартам игр кочевников
Отдохни и «прокачай» свой казахский
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Три тонны мусора из парка
Новая глава в развитии стран региона
Новый наряд будет к лицу
Говорить о сложном просто
Общественность включилась в благоустройство объектов культурного наследия
Все красоты острова Мира
Стремление к взрослости
«Коса волной густою вниз стекает...»
Жизнь, пульсирующая на сцене
В Шымкенте построят крупнейший тепличный комплекс
Впечатлений много не бывает
Методы утилизации и повторного использования аккумуляторов обсуждают ученые
Апаня
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Растаявшие ледники в Андах указали на начало новой эпохи
Взрыв произошел на гоночной трассе в Германии
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
С мечтой о родном шаныраке
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации

Читайте также

О поливной воде и медицине
Седьмая тройня
Стать центром притяжения талантливой молодежи
Качественно и в срок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]