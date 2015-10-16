На орбите крепкой дружбы

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Фото из личного архива
Мне было очень приятно узнать, что Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев выразил благодарность российскому Президенту Владимиру Путину, который находился в Казахстане с государственным визитом, за космический полет Айдына Аимбетова, назвав этот полет конкретным примером сотрудничества.

И действительно, Казахстан и Россия – это не просто добрые соседи. Как замечательно сказал Нурсултан Абишевич, мы – союзники по Евразийскому экономическому союзу. Причем, очень близкие союзники. А космос – это одна из тех сфер, где можно тесно сотрудничать. Примеров тому очень много. Достаточно сказать, что за годы независимости Казахстан отправил в космос уже трех своих космонавтов. И это несмотря на все экономические трудности, которые пришлось преодолевать нашей стране. Тем не менее Президент никогда не откладывал "на потом" отечественную космическую программу, понимая важность участия нашего государства в освоении космоса.

Я с большим уважением отношусь к Нурсултану Абишевичу, ведь энергией этого человека, Первого Президента независимого Казахстана, во многом создавалось наше молодое государство. Мне довелось снять о Президенте семь фильмов. В них я часто обращался к истории нашей страны.

А в некоторых из своих фильмов мне хотелось показать историю Казахстана через космос. Первый раз это была лента об Абае Кунанбаеве, она называлась "Путь истины" и была сделана еще в 1993 году. Чтобы у зрителей создалось ощущение важности, глобальности личности Абая, мне подумалось, что рассказать о нем мог бы первый человек из Казахстана, который посмотрел на Землю из космоса. Хотелось, чтобы именно он сказал, насколько велик Абай с точки зрения его отношения к миру. Насколько он космичен в своих глобальных размышлениях о путях истины, которые должен пройти каждый человек, чтобы понять свою личную ответственность за происходящее на земле.

И это прекрасно сделал первый казахстанский космонавт Тохтар Аубакиров, который сказал, примерно, следующее: "Земля из космоса видится такой маленькой, такой хрупкой и беззащитной, что ты в полной мере осознаешь, что это единственный, заповедный уголок в космосе, где живет человек. И эту планету всем нам надо охранять, особенно сегодня, когда мир раздирают военные конфликты, и он начинает опасно балансировать на грани ядерной войны, в которой может погибнуть все человечество".

Тогда я подумал, что Аубакиров не случайно стал первым казахстанским космонавтом, первым казахом, поднявшимся в космос. Это произошло не только потому, что он был прекрасным летчиком-испытателем, но, наверное, еще и потому, что это было связано с его характером, умением почувствовать личную ответственность за судьбу своей страны, да и всей планеты.

Второй раз космос обозначился в моем фильме, когда в 1997 году я решил рассказать о нашей государственной символике. Рабочее название фильма было "Твой флаг и герб", потом он стал называться по-другому – "Возвращение Золотого человека". Этот фильм мы делали вместе с талантливой журналисткой Женей Доцук. Дело в том, что первые годы казахстанской независимости для меня действительно прошли под знаком возвращения Золотого человека.

Одним из главных героев этого фильма опять стал Тохтар Аубакиров. Ведь он первым поднял в космос тогда еще только проект герба Казахстана – эта эмблема была на его космическом комбинезоне. Я помню, с какой гордостью, с каким огромным чувством патриотизма Аубакиров рассказывал о столь важной миссии, которая выпала на его долю – вывести на космическую орбиту символ нашего молодого государства. По сути, он сказал о Казахстане с космических высот всему миру.

Чтобы провести герб в космос, надо было получить разрешение. Ведь любая символика, любой предмет, который улетал с космонавтами на орбиту, утверждался специальной комиссией. И Аубакиров получил такое разрешение и со стороны Казахстана, и со стороны России. Помню, мы говорили с ним об этом на военном аэродроме, и Тохтар специально для съемок по нашей просьбе надел тот комбинезон с гербом Казахстана, в котором он находился в космическом корабле.

Очень важно, что эта космическая эстафета продолжается. Свидетельство тому – успешный полет третьего казахстанского космонавта Айдына Аимбетова. При этом не надо забывать, что все российские корабли и все международные экипажи уходят в космос с казахской земли, с нашего Байконура. И даже если у России в ближайшее время появится свой космодром, это совсем не значит, что она откажется от Байконура – сейчас настолько большая потребность в космических проектах, что один космодром просто не в состоянии обеспечить их выполнение. Поэтому у Байконура, я уверен, еще большое, долгое и счастливое будущее.


Александр ГОЛОВИНСКИЙ, заслуженный деятель искусств РК, режиссер-кинодокументалист, руководитель студии "ИКС-Б", кавалер ордена "Құрмет"

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