На осенней «охоте»

На круглом стенде в мужском разряде первенствовал Александр Ещенко (Алматы), опередивший своего земляка Мейрама Айдарханова и Сергея Пономарева из Южно-Казахстанской области. Среди женщин победу одержала Жания Айдарханова (Алматы), а в тройку призеров вслед за ней пробились Эльвира Акчурина и Анастасия Молчанова (обе – Шымкент).

Траншейный стенд принес «золото» и «серебро» мастерам охоты на летающие тарелочки из Кызылорды Валерию Дьяченко и Максиму Коломойцу. Третьим стал Олег Почивалов из Южного Казахстана. В женском разряде отличилась Мария Дмитриенко (Шымкент).

Юрий МАКАРОВ