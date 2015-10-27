На основе базовых ценностей Свежий выпуск 596 Анар ЖАИЛГАНОВА, член Конституционного совета РК

Конституция – это свод правил о фундаментальных ценностях демократического устройства общества и правового, светского, социального государства. Конституционными ценностями выступают народо­властие, жизнь, права и свободы человека и гражданина, парламентаризм, единство государственной власти с разделением ее на законодательную, исполнительную и судебную ветви и взаимодействием между ними с использованием системы сдержек и противовесов. А также верховенство права, признание и защита частной и иных форм собственности, идеологическое многообразие и политический плюрализм...

Именно Конституция 1995 года стала совокупным юридическим выражением основных политических ценностей, которые определяют лицо нового Казахстана. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что за прошедшие 20 лет произошли фундаментальные изменения в массовом правосознании казахстанских граждан, идет процесс усвоения базовых ценностей демократии и правового государства, налицо признаки формирования конституционно-правовой культуры.

Конституционные цели и конституционные ценности – это еще не сама реальность. Ценность Основного закона тем выше, чем полнее осуществляются реализация, охрана и защита его норм, чем полнее используется их демократический и нравственно-правовой потенциал.

В целях последовательной реализации Основного закона создана эффективная система обеспечения, направленная на профилактику конституционных нарушений. Сюда относятся экономическая и политическая нестабильность, непрофессио­нализм, коррупция, бюрократизм чиновников, деформация их профессионального правосознания и низкая правовая культура.

Президент Республики Казахстан на основе Конституции вырабатывает и реализует государственную политику. Он – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Основного закона, прав и свобод человека и гражданина.

Устойчивость и динамизм развития нашей страны требуют прежде всего баланса между реализацией прав и свобод граждан и функционированием прочной и стабильной государственной власти.

Поэтому Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым были предложены пять институциональных реформ и План нации «100 конкретных шагов». Они направлены на реализацию таких основополагающих и незыблемых принципов нашей Конституции, как утверждение Казахстана демократическим, светским, правовым и социальным государством, общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казахстанский патриотизм, решение наиболее важных вопросов демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте.

Таким образом, перед нами поставлена конкретная задача – создание четкого алгоритма действий, позволяющего свое­временно раскрывать нормы Конституции, правильно и корректно их применять, получать искомый социальный эффект. Это упорный и кропотливый труд социально неравнодушных людей. Это постепенный и последовательный путь.

Жизнь всегда богаче любой конституционной нормы. Иногда социальные модели поведения консервативны и не достигают конституционно должного. А иногда эта модель прогрессивно-модернизационная и превосходит уровень требований Основного закона. Этот «зазор» между «должным» и реальностью, к сожалению, неизбежен. Речь только о «глубине» этого «зазора», ведь главное, чтобы принципы, так называемый «дух Конституции», были сохранены.

В целях модернизации национальной экономики и расширения ее вовлеченности в мировую создается Международный финансовый центр «Астана». Его деятельность будет основана на нормах и принципах английского права с использованием английского языка в делопроизводстве, в том числе и судопроизводстве. Также предусмотрено создание в Центре финансового суда с привлечением иностранных судей при рассмотрении споров.

В настоящее время соответствующие законопроекты, содержащие упомянутые выше новеллы, находятся на стадии рассмотрения в Парламенте страны. Так, депутаты рассматривают проект Конституционного закона «О Международном финансовом центре «Астана», который направлен на создание особого правового режима в пределах точно обозначенных границ центра.

Предполагается, что на его территории и к его участникам будут применяться исключительно нормы закона о Международном финансовом центре «Астана». Кроме того, суд центра будет иметь статус независимого и не входящего в судебную систему Республики Казахстан и, как уже говорилось, руководствоваться нормами английского (прецедентного) права.

Рассматривается проект законодательных поправок в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». В нем, в частности, предусматривается ужесточение процедуры сдачи квалификационного экзамена на должность судьи, усиление роли психологического тестирования, функционирование Института правосудия при Верховном суде и создание новой структуры – судебного жюри.

Следующим законопроектом устанавливается, что Высший судебный совет – это постоянно действующий независимый орган, создаваемый в целях обеспечения конституционных полномочий Президента РК по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности. Расширяется состав структуры за счет введения действующих судей и судей в отставке, министра юстиции, председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, авторитетных ученых-юристов и иностранных экспертов.

Мы уверены в том, что не изменение Основного закона, а именно освоение, познание и последовательное развертывание его норм и принципов в общественной реальности определяет главное направление дальнейшего конституционно-правового развития Республики Казахстан.

В день празднования 20-летия Конституции Президент РК Нурсултан Назарбаев сказал: «В целом суть наших действий (пять институциональных реформ и 100 конкретных шагов) заключается в том, чтобы еще больше раскрыть потенциал Конституции Республики Казахстан. Во-первых, о народе как единственном источнике государственной власти. На это нацелены меры Плана нации по формированию профессионального государственного аппарата и подотчетного государства. Во-вторых, конституционные постулаты о гражданском равноправии будут последовательно раскрываться в рамках такого направления, как обеспечение верховенства закона. Важный аспект этой работы связан с укреплением независимой судебной системы и реформами правоохранительных органов.

В-третьих, в рамках направления «индустриализация и экономический рост» будет наполняться конституционный принцип экономического развития на благо всего народа. В-четвертых, конституционный принцип социального государства будет последовательно расширяться мерами по модернизации сфер образования, охраны здоровья, социальной занятости граждан. В-пятых, в нашей Конституции закреплено понятие «казахстанский патриотизм». Его смысл заключается в честном служении нашей гражданской нации, безусловном исполнении обязанностей гражданина».

Лидер нации подчеркнул, что подлинный патриотизм начинается с верности, почитания и строгого выполнения Конституции. Именно это делает всех казахстанцев, какой бы этнической или религиозной принадлежности они ни были, единым народом.

Конституция ориентирована на решение стратегических, национально-исторических задач, связанных с достижением верховенства права, правовой свободы, равенства, справедливости, уважения и охраны, достоинства личности, демократии... В этом плане Основной закон выступает юридическим эквивалентом национальной идеи «Мәңгілік Ел».



