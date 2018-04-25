​На основе добрососедства и сотрудничества

Государственный секретарь и недавно назначенный в Казах­стан посол РФ обсудили текущее сос­тояние и перспективы сотрудничества двух государств.

Как подчеркнула Гульшара Абдыкаликова, на современном этапе отношения Казахстана и России служат ярким примером добрососедства, основанного на доверии и взаимопонимании. В основе выстроенного на таких принципах взаимодействия – доб­рые взаимоотношения лидеров двух государств Нурсултана ­Назарбаева и Владимира Путина.

– Между нашими странами развивается интенсивный полити­ческий диалог, выстроены тесные экономические связи. Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Важно сохранить заданный высокий темп казахстанско-российского взаимодействия, – подчеркнула Государственный секретарь.

Она также напомнила, что в текущем году Казахстан празднует 20-летие столицы – Астаны. И примечательно, что российские партнеры в числе первых включились в проведение мероприятий, посвященных этому юбилею. Так, 27 апреля Московский независимый театр представит постановку спектакля «Мастер и Маргарита» на сцене Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького.

Гульшара Абдыкаликова­ под­черкнула, что за годы незави­симос­ти Казахстан проделал большую работу в формировании общества равных прав и возможностей. Приняты два гендерно-­ориентированных закона: «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия», а также Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года.

Между казахстанской и российской сторонами налажено конструктивное взаимодействие по вопросам обеспечения гендерного равенства и рамках деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

Алексей Бородавкин в свою очередь отметил, что озвученные Госсекретарем РК направления сотрудничества имеют большое значение и для российской стороны. Посол пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы добиться значимых результатов по наполнению неисчерпае­мой позитивной повестки дня двустороннего сотрудничества, энергично взаимодействовать с казахстанскими партнерами для укрепления гуманитарных связей, обеспечения устойчивости и стабильности взаимоотношений Казахстана и России.

– Перед отъездом в Астану меня принял Президент Владимир Путин и, давая соответствующие напутствия, подчеркнул, что моя роль как посла должна состоять в том, чтобы укреплять и всесторонне способствовать развитию союзнических отношений между Россией и Казахстаном, содействовать экономической интеграции наших стран по линии ЕАЭС, инициатором создания которого является Нурсултан Назарбаев, наращивать сотрудничество в рамках ОДКБ в вопросах безопасности и по всем другим трекам наших взаимоотношений, которые характеризуются открытостью, честностью, взаимным уважением и дружбой между нашими народами, – подчеркнул Алексей Бородавкин.

В завершение встречи Государственный секретарь пожелала послу больших успехов в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. ­Казахстанская сторона, подчеркнула Гульшара Абдыкаликова, всегда готова к открытому диалогу и сотрудничеству.