​На основе добрососедства

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Женис Байтурин, Актюбинская область

Перспективы взаимодействия с близлежащими регионами России совсем недавно обсуждались в ходе форума приграничного сотрудничества, состоявшегося в Челябинске. При этом особый акцент стороны делали на важности укрепления партнерства отдельных регионов, исторически сложившиеся связи между которыми – прочная основа для продвижения двустороннего экспорта.

Актюбинская область граничит с Оренбуржьем, и регулярно на основе взамовыгодных договоренностей лучшие образцы товаров жители приграничного региона везут в Казахстан, а актюбинцы активно осваивают местный российский рынок. Предприниматели обеих областей активно инвестируют средства в крупные проекты по обе стороны границы. Традиционно проводят деловые встречи, совместные выставки.

Примером может служить VII Международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», который стал еще одной диалоговой площадкой для обсуждения воп­росов евразийской интеграции и перспектив социально-экономического развития. В мероприятии приняли участие представители Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Актюбинскую область представила делегация во главе с главой регио­на Бердыбеком Сапарбаевым.

В рамках пленарного заседания состоялось подведение итогов конкурса «Бизнес-класс» среди представителей малого и среднего бизнеса. Как подчеркнул губернатор области Юрий Берг, этот уникальный проект был запущен 2 года назад, а в прошлом году по решению акима Актюбинской области он расширил границы и стал международным.

В текущем году на конкурс было подано более тысячи заявок молодых предпринимателей как из российского региона, так и казах­станского. Таким образом родился совместный проект, объединивший бизнес-сообщества Оренбуржья и Актюбинской области.

Главные награды конкурса «Бизнес-класс» разыграли две казахстанско-российские сборные, в составе которых выступали предприниматели. Команда, ставшая обладателем главного приза – 10 млн рублей и 55 млн тенге – объединила компанию «Забор 56 Оренбург» и актюбинскую кондитерскую «Ваниль».

– Мы – регионы-соседи, а значит, должны всегда тесно работать в разных сферах экономики. Отмечу, что сегодня эта задача успешно реализуется. С каждым годом увеличивается количество совместных предприятий. Сегодня в Актюбинской области действует 534 производства с участием российского капитала, – отметил Бердыбек Сапарбаев.

С начала нынешнего года внешнеторговый оборот Актюбинской и Оренбургской областей вырос в 3 раза. Тесные и взаимовыгодные отношения налажены в сфере крупного бизнеса, развивается сотрудничество в области сельского хозяйства, социальной сфере. В целях создания благоприятных условий для увеличения показателей ежегодно проводится международная универсальная выставка «Европа – Азия. Сотрудничество без границ», в которой принимает участие около 150 предприятий Казахстана и России.

В рамках достигнутых договоренностей между первыми руководителями регионов 100 одаренных детей Актюбинской области провели летние каникулы 2017 года в детском лагере «Солнечная страна» Оренбуржья. Вместе с этим 50 одаренных детей Оренбургской области получили возможность посетить Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане.

Потенциал для дальнейшего развития сотрудничества лежит и еще в одном очень важном для продвижения экспорта направлении – транспортно-логистической сфере.

– Для бизнеса нужны хорошие дороги. Сегодня предпринимателей двух областей волнует состояние дороги Актобе – Орск. Первые 40 километров со своей стороны актюбинцы отремонтировали, к 2019 году планируют завершить работы на всей протяженности дороги с казахстанской стороны. То есть инфраструктуру для развития транспортного сообщения мы создаем, это важный аспект в реализации задач экономической дипломатии, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым, – отметил Бердыбек Сапарбаев.

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