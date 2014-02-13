На основе добрососедства

Экономика
672

С образованием Таможенного союза эти взаимоотношения стали еще крепче. Самая большая протяженность границы у актюбинцев – с Оренбуржьем. Этим и объясняется высокая интенсивность сотрудничества двух соседей в самых различных направлениях, что на пользу экономике каждого региона. Регулярно на основе взамовыгодных договоренностей лучшие образцы своих товаров оренбуржцы везут к нам, а актюбинцы, в свою очередь, – в Оренбург. Регионы активно инвестируют средства в крупные проекты по обе стороны границы.

В Актобе традиционно проходят встречи представителей двух приграничных регионов. Не так давно она была организована под названием «Приграничное сотрудничество в едином таможенном и экономическом пространстве – новые горизонты и задачи». В ее работе приняла участие представительная делегация от соседей во главе с губернатором Оренбуржской области Юрием Бергом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями, поделились опытом ведения совместной работы, бизнеса, коснулись перспектив и возможностей в экономическом, научно-техническом, культурном развитии. В связи с этим главами регионов был подписан ряд важных соглашений. В рамках форума состоялась казахстанско-российская выставка. С такой же миссией актюбинцы выезжали позднее в Оренбург.

В прошлом году соседи представили свои товары и услуги уже на очередной промышленной выставке в Актобе. Как отметил Юрий Берг в интервью региональным журналистам, если по итогам 2012 года объем взаимной торговли с казахстанскими партнерами составлял у оренбуржцев 1,6 млрд. долларов, то в 2013-м эта цифра оказалась еще выше. Успешно сотрудничает с актюбинскими партнерами предприятие «Газпромдобыча», другие крупные компании Оренбурга. А в российский регион актюбинские предприятия поставляют хромовую руду, кварцит, различное оборудование, сельхозпродукцию. В Оренбуржье, по словам губернатора, сегодня работает около 120 предприятий с участием казахстанского капитала. И потенциал сотрудничества продолжает расширяться. В области совместно осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, на базе газоперерабатывающего комплекса создано СП, которое приступило к разработке проекта по производству гранулированной серы. Мощность предприятия составит порядка 500 тыс. тонн в год.

На основе взаимной договоренности правительство Оренбурга и руководство Актюбинской области нацелились также на создание в приграничье крупного современного инфраструктурного транспортно-логистического центра в привязке с международным транзитным коридором Западная Европа – Западный Китай. В общей сложности около 60% всех инвестиций в различных сферах экономики российского соседа приходится сегодня на долю актюбинского бизнеса. Еще один важный штрих в добрососедских отношениях – это возоб­новление с прошлого года воздушного сообщения Оренбург – Орск – Актобе.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

