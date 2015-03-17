На основе достигнутого продолжить движение вперед Свежий выпуск 675 Нурсултан НАЗАРБАЕВ

Тема пяти институциональных реформ, озвученных Президентом Нурсултаном Назарбаевым,­ продолжает оставаться в центре внимания казахстанского общества. Инициативы Главы государства по формированию современного и профессионального госаппарата, ужесточению квалификационных требований к кандидатам в судьи, меры по индустриализации экономики и укреплению среднего класса, идея строительства нации единого будущего и транспарентного, подотчетного государства – сегодня горячо обсуждаются в трудовых коллективах и учреждениях. «Главная задача государства заключается в том, чтобы трудовой человек имел работу и стабильный заработок, жилье, уверенность в будущем... Пять реформ – это то, что нужно стране, простым людям. Мы продолжим индустриализацию, повысим производительность труда», – заявил вчера Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме «Судьба страны – моя судьба» в Кокшетау по случаю 20-летия Ассамблеи народа Казахстана.

Реализация поставленных целей позволит кардинально изменить систему общественных отношений и укрепить казахстанскую государственность, считают наши читатели. Какие еще перемены ждут соотечественники? Об этом – в очередных материалах наших авторов.