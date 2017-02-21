На основе интеграции науки, образования и практики Статьи 683 Улан Байжанов, ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре

Одним из важнейших приоритетов Президент определил улучшение качества человеческого капитала. Главным условием его реализации названо серьезное повышение роли системы образования. Развитие способнос­тей человека, крепкие знания и навыки рассматриваются как залог успешной самореализации личнос­ти и ее социальной значимости. Это становится стратегическим фактором, определяющим экономические успехи страны, ее конкурентоспособность.



Приоритетное внимание вопросам образования не случайно. Указывая на то, что оно должно стать центральным звеном новой модели экономического роста, Президент сделал акцент на необходимости активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой грамотности, принципа трехъязычия. Самыми ценными становятся нестандартное мышление, умение постоянно расширять и эффективно использовать свои знания.



Повышение требований к качеству высшего образования и профессиональных стандартов ставит перед учебными заведениями принципиально новые задачи. Вузам необходимо будет решать насущные проблемы образовательной системы в новой экономической среде с учетом подготовки будущих специалистов к конкуренции, их востребованности на рынке труда. Учебные программы должны быть перестроены на развитие способнос­тей человека адаптироваться к быстро изменяющимся условиям жизни, быть восприимчивыми к прогрессивным новшествам, стремиться к самостоятельному поиску информации.



Исходя из этого, особые требования предъявляются к качеству юридического образования. Не сек­рет, что сегодня в стране при явном избытке дипломированных юристов наблюдается серьезный дефицит грамотных специалис­тов. Качество подготовки вызывает серьезные нарекания. Это значит, необходимо на системной основе решать проблему существующего колоссального разрыва между качеством вузовского образования, потребностями практики и современными требованиями правоохранительной службы.



В решении этих ответственных задач свою особую нишу занимает Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. Главная задача, стоящая перед учреждением, – кардинальное реформирование системы профильного образования, подготовка юристов новой генерации.



Академия предлагает концептуально новый формат обучения, в основе которого лежит интеграция науки, образования и практики. Специфика работы силовых структур диктует необходимость постоянного ориентирования обучения на текущие запросы. Поэтому важно, чтобы слушатели получали не только теоретические знания, но и максимально овладевали основными практическими навыками работы и были способны выполнять служебные обязанности в условиях рыночной интеграции, меняющейся криминогенной ситуации, реагировать на нестандартные ситуации и принимать правильные решения.



Академия активно работает в рамках поставленной Главой государства задачи по имплементации лучших образовательных практик ОЭСР. Результатом обоб­щения прогрессивного зарубежного опыта стал проект «Путевка в профессию».



Это совершенно новая образовательная модель, направленная на кардинальное реформирование системы профильного образования, углубление знаний молодых сотрудников. Она включает двухлетнее профильное обучение в академии и стажировку в правоохранительных органах. Основная цель – сформировать корпус специалистов с высоким уровнем подготовки к службе.



Паспорт компетенции, который получает каждый выпускник, даст объективную оценку подготовленности специалиста. То есть мы поможем молодому сотруднику пополнить багаж знаний, пройти полноценную профессиональную адаптацию и эффективно трудиться. Таким образом, наши ряды будут пополняться специалистами с хорошими знаниями и профессиональными навыками.



Также создана система специальной подготовки кадров, со­стоящих в Президентском резерве. Это новая форма повышения квалификации сотрудников руководящего звена. Обучение для этой категории слушателей нацелено на развитие и совершенствование необходимых управленческих компетенций, личной эффективности руководителя.



Создаваемый при академии Региональный хаб по противодействию глобальным угрозам согласуется с поручением Главы государства о необходимости формирования в обществе нулевой терпимости к радикальным проявлениям. Это будет исследовательский и обучающий центр для сотрудников правоохранительных органов стран Центральной Азии и СНГ. Потенциал международного экспертного сообщества будет использован в качестве действенного инструмента предупреждения современных вызовов и выработки общей стратегии обеспечения региональной безопасности.



В реализации стоящих задач большие надежды мы обоснованно связываем со становлением межведомственного научно-исследовательского института. На его базе уже сегодня проводятся серьезные научные разработки по актуальным проблемам правоохранительной деятельности, обеспечения общественной безо­пасности.



В портфеле института свыше десятка актуальных тем для исследований, результаты которых можно эффективно внедрять в практическую и нормотворческую деятельность. В их числе – вопросы криминологического прогноза, профилактики преступности, противодействия экстремизму и терроризму, торговле людьми, формирования нулевой терпимос­ти к правонарушениям и другие.



Сегодня Казахстан вступает в ответственный этап своего развития. Успешная реализация инициатив во исполнение поручений Главы государства нацелена на главное – содействие институциональным реформам в интересах общественной безопас­ности, укрепления правопорядка и внутренней стабильности.



