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Напомним, что реализация проекта предусматривает строительство 60 км трасс, 17 подъемников с пропускной способностью до 10 тыс. лыжников в день. Летом планируется развитие пешеходных маршрутов, зон отдыха и инфраструктуры для семей с детьми, пожилых людей и маломобильных граждан.

Общая территория горного курорта составляет около 1 022 га, при этом под размещение горной деревни предусматривается около 20 га. Принципиально важно, что земли проекта сохраняют статус особо охраняемой природной территории и не выводятся из состава Иле-Алатауского национального парка.

Для оценки экологических и природных рисков были привлечены ведущие научные организации страны: Институт зооло­гии,

КазНУ им. аль-Фараби, НИИ почво­ведения и агрохимии им. У. Успанова, Центрально-Азиат­ский региональный гляциологический центр, Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология», Институт архео­логии им. А. Маргулана. Представители научных организаций поделились результатами исследований природной среды, водных ресурсов, ледников, растительного и животного мира, почвенного покрова и объектов историко-культурного наследия.

Редкие растения и места обитания диких животных нанесены на карты, проектные решения скорректированы для их сохранения. Предусмотрены меры по защите ледников, рациональному использованию водных ресурсов, восстановлению лесов и рекультивации земель. Выявлен 21 объект историко-культурного наследия, включающий 123 памятника, для которых предусмотрены охранные зоны. Проведено моделирование селевых и лавинных рисков.

Таким образом, экологическая безопасность проекта будет зависеть от строгого соблюдения рекомендаций ученых и постоянного контроля за воздействием курорта на окружающую среду.

Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев подчеркнул, что развитие горного туризма должно основываться на научных данных и соблюдении природоохранных требований.

– Мы понимаем обеспокоенность алматинцев. Людей волнует, что будет с водой, растениями и животными, с почвами, ледниками, насколько безопасны склоны и что станет с историческим наследием. Это справедливые вопросы, на которые нужно отвечать фактами, а не обещаниями, – отметил Ержан Еркинбаев.

Представленные исследования являются важной частью подготовки проекта, однако не заменяют обязательных разрешительных процедур и государственного экологического контроля. Для постоянного контро­ля за состоянием экосистемы планируется создать научный центр с лабораториями шести ведущих научных институтов.

Рекомендации ученых будут учитываться при дальнейшем проектировании и реализации мероприя­тий, а научное сопровож­дение планируется продолжать на всех этапах проекта. Компания также намерена обеспечивать открытость информации, чтобы жители Алматы, эксперты, общест­венные организации и представители СМИ могли ознакомиться с результатами исследований и рекомендация­ми специалистов.

Председатель партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев отметил, что они поддерживают строительство горного курорта, но намерены обеспечить постоянный общественный контроль за реализацией проекта. Позиция партии заключается в том, что развитие горного туризма должно сопровождаться безусловным соблюдением экологических требований.

– Наша партия будет следить за сохранностью водных источников, лесов и биоразнообразия, выполнением рекомендаций ученых, восстановлением зеленых насаждений, а также недопущением незапланированной частной застройки. Особое внимание будет уделено соблюдению природоохранных норм на всех этапах строительства и дальнейшей эксплуатации курорта. Через общественную приемную партия будет собирать обращения жителей, направлять запросы, добиваться открытости и регулярной публикации результатов экологического мониторинга, – заверил он.

Таким образом, «Байтақ» берет на себя роль общественного контро­лера, чтобы проект развивался в интересах граждан, без ущерба для уникальной природы Алматы.