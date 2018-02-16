​На основе партнерства и дружбы

Предваряя обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, Нурлан Нигматулин поздравил дип­ломата с началом работы в Казахстане. При этом спикер Мажилиса подчеркнул, что развитие партнерства с Великобританией – одно из приоритетных направлений внешней политики нашей страны.

Как отметил в свою очередь Майкл Гиффорд, для него огромная честь работать в нашей стране, имеющей крепкие отношения с Великобританией, основанные на взаимном интересе и уважении.

Среди перспективных направлений дальнейшего двустороннего взаимодействия собеседники назвали сферы экономики, образования, активизацию межпарламентского диалога.

Говоря об основных задачах, поставленных Президентом Казахстана в январском Послании, Нурлан Нигматулин подчеркнул заинтересованность нашей страны в укреп­лении партнерства в области инновационных технологий и цифровизации.

По словам председателя Мажилиса, практический интерес представляет опыт британских парламентариев в вопросах законодательного обеспечения развития цифровой экономики, предоставления цифровых услуг, функционирования инновационных центров и стартапов. При этом Нурлан Нигматулин отметил важность проведения встреч профильных комитетов и межпарламентских групп по сотрудничеству на регулярной основе.

В ходе обсуждения международной повестки дня Майкл Гиффорд поблагодарил нашу страну за председательство в СБ ООН, подчеркнув при этом важность выступления Президента Казахстана на заседании Совета Безопасности.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на одном из важных мероприятий, проведенных Казахстаном в рамках своего председательства в СБ ООН, – первой с 2010 года поездке членов СБ ООН в Афганистан, состоявшейся в январе текущего года.

В завершение встречи собеседники выразили уверенность в дальнейшем укреплении казахстанско-британских отношений, в том числе и между парламентариями двух стран.