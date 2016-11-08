​На основе принципа гражданства

Исторические и правовые аспекты укрепления казахстанской идентичности, основанные на принципе гражданства, обсуждены на расширенном заседании научно-эксперт­ного совета Ассамблеи народа Казахстана. В дискуссии приняли участие заместитель Председателя – заведующий cекретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, депутаты Мажилиса Парламента, члены научно-экс­пертного совета ассамблеи, представители государственных органов, научная и творческая интеллигенция.

– Еще в первые годы независимости Глава государства во главу угла поставил вопрос политической консолидации народа, национального единства, – подчеркнул Е. Тугжанов. – И до сегодняшнего дня межнациональное согласие остается одной из главных тем повестки дня.

В свою очередь член Конституционного совета РК Виктор Малиновский отметил, что в нашей стране осуществляется устойчивая политика, обеспечивающая безусловное равенство, защиту прав и свобод человека и гражданина. И основана эта политика на принципе гражданства, – идее связи человека со своей страной.

– На собственном опыте и опыте других стран мы одно­значно усвоили безусловную ценность политической стабильности, взаимопонимания, совместного преодоления трудностей, – обратил внимание спикер. – Все новеллы и векторы эволюции казахстанского права обоснованы нашим уникальным опытом, в них воплощены наши казахстанские ценности.

Он также подчеркнул, что в законотворчестве, правоприменительной практике и научно-разъяснительной работе эксперты-профессионалы должны максимально использовать методологический потенциал новейших документов, принятых в развитие Плана нации «100 конкретных шагов». В частности, речь идет об обновленном в октябре 2015 года Законе «Об АНК», Концепции укрепления казахстанской идентичности и Патриотичес­ком акте «Мәңгілік Ел».

Заместитель директора музея Первого Президента РК Куляйша Актаева сделала акцент на исторических аспектах, которые, по ее словам, определяют методологию и инструментарий формирования идентичности.

– В нашей стране результативность политики укрепления идентичности на принципах гражданства будет зависеть от понимания истории вопроса, специфика казахстанской модели межэтнического взаимодействия основывается именно на исторической памяти этноса, – считает она.

Участники встречи также обсудили актуальные вопросы методологии единого социологического исследования межэтнических отношений.

Помимо этого, на заседании были подведены итоги и награж­дены победители рес­публиканского конкурса АНК на лучший научный проект. Гран-при получила группа исследователей под руководством акима Костанайской области, председателя региональной АНК Архимеда Мухамбетова. Они представили проект «Актуальные проблемы межэтнических отношений: современное состояние и перспективы».

В рамках встречи также состоялась презентация книги Мурата Ауэзова «Времен связующая нить», посвященной сравнительному изучению национальных литератур и проблемам культурной интеграции.