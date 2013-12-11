Общество
На основе технического перевооружения

В областном центре работают машиностроительные заводы, реализующие ряд проектов, включенных в Карту индустриализации. Ими проводится техническое перевооружение. В нашей области расположено Карачаганакское нефтегазодобывающее месторождение, одно из крупнейших в мире. Действующей при Ассоциации предпринимателей ЗКО экспертной группой проведен анализ потребностей Карачаганака. На проходившем в начале ноября в Уральске международном бизнес-форуме WestKazinvest 2013 состоялось подписание соглашения о создании консорциума «Машзавод», который будет представлять казахстанские компании на тендерах недропользователей. В том числе карачаганакского промысла. Объединившись, мы достигаем эффекта пирамиды, в основании которой большое количество предприятий, а вершина – новый уровень качества, чтобы соответствовать высокой планке требований иностранных инвес­торов. Это шаг вперед и еще один резерв на пути инвестиционного развития, который, я надеюсь, мы сможем использовать эффективно и прибыльно.

Зинатбану МУСИНА,  руководитель международного бизнес-центра, депутат Западно-Казахстанского областного маслихата

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