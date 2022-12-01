Новый сорт выведен учеными НИИ рисоводства им. И. Жахаева непосредственно в Кызылорде и опробован в ходе многолетних опытов в суровых климатичес­ких условиях региона.

«Айсару» местные селекционеры создали на основе тропических сортов риса из Индии, Южной Кореи, Южного Китая. Что очень важно, он довольно устойчив к различным заболеваниям растений.

Это рис ценного и востребованного в мире подвида indica, а значит, благодаря спросу в других странах у наших аграриев вырастет экспортный потенциал. Среди характеристик «айсары» также – стопроцентная стекловидность и повышенное содержание белка.

На создание сорта ушло почти 15 лет, до кызылординских ученых никто в странах умеренного пояса не разрабатывал сорт подвида indica, ведь это весьма сложно, долго и затратно. Но новый биологический таксон, несмотря на все риски, удался на славу.

Сейчас задача ученых – получить как можно большее количество семян «айсары». В НИИ рисоводства им. И. Жахаева нынче с опытных полей его собрано полтонны, в следующем аграрном сезоне новый сорт планируют высадить уже на более масштабных участках земли.

Кстати, «айсара» – не единственный сорт риса, выведенный в Кызылорде. Вся страна любит круглозерный рис сорта «маржан», который отлично подходит для плова. Есть еще довольно дешевые и востребованные сорта «сыр сулуы», «айкерим», «КазНИИР».

Созданными в Приаралье сортами риса областное управление сельского хозяйства планирует все больше засевать рисовые поля региона. Ведь эти сорта были выведены непосредственно в Кызылординской области, а значит, устойчивы к здешним жарким и засушливым погодным условиям, что дает шанс рисоводам сохранить хорошие урожаи в условиях маловодья.