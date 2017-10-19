​На основе взаимной выгоды

Сегодня Российская Федерация и Республика Казахстан имеют один из самых высоких уровней взаимодействия на постсоветском пространстве, опирающийся на общие стратегические приоритеты, глубокое переплетение взаим­ных экономических интересов. При этом наши страны выступают локомотивами интеграционных процессов, происходящих на пространстве СНГ.

Официально вступивший в силу с 1 января 2015 года Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создает для наших стран дополнительные практически безальтернативные преимущества, обеспечивая взаимный доступ к емким и территориально близко расположенным рынкам, условия для ведения безбарьерной торговли, снижения транспортных издержек, формирования единого рынка труда, свободного движения капиталов.

Деловые круги уже оценили преимущества новых условий сотрудничества, что выражается в показателях товарооборота, объемах взаимных инвестиций, росте числа совместных предприятий и проектов.

Сегодня РФ занимает первое место среди основных страновых торговых партнеров Казахстана, удерживая 20-процентную долю в общем объеме товарооборота рес­публики. В свою очередь РК остается важным внешнеторговым партнером РФ среди стран СНГ.

Начиная с 2017 года наметились положительные тенденции во взаимной торговле двух стран, показатели которой снижались в период мирового кризиса. Так, товарооборот за 7 месяцев 2017 года увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 8,7 млрд долларов. По нашей оценке, товарообмен между нашими государствами по итогам нынешнего года сос­тавит более 15 млрд долларов.

Это еще раз подчеркивает, что в наших отношениях есть потенциал для наращивания и улучшения результатов сотрудничества.

Как свидетельствует статис­тика, неуклонно растет товарооборот и всего ЕАЭС. Объемы внешней и внутренней торговли союза за 7 месяцев нынешнего года выросли более чем на 34%. При этом все государства ЕАЭС расширили свое присутствие на внешних рынках.

В Астане в середине августа сос­тоялось заседание Евразийского межправительственного совета. По оценке глав правительств пяти стран, в лучшую сторону меняется и товарная структура. Растет экспорт машин и оборудования, на 34% увеличились поставки продовольственных товаров, на 26% – продовольственного сырья. Одновременно происходит снижение доли энергетических товаров, в результате чего торговля между странами становится более сбалансированной.

Помимо торговли наши страны развивают сотрудничество в инвестиционной сфере. Динамика привлечения российских и казахстанских инвестиций в развитие экономик наших стран положительная: за 2016 год из России в Казахстан поступило 867,4 млн долларов (164,4% к 2015 году), из Казахстана в Россию – 667 млн долларов (170,2%).

За I квартал 2017 года инвестиции из России в Казахстан составили около 300 млн долларов, а из Казахстана в Россию – около 100 млн долларов.

Российские инвесторы считают приоритетными отраслями для инвестирования топливно-энергетический комплекс, цветную металлургию, добычу урана, телекоммуникации, мобильную связь и банковский сектор, казахстанские – зерновой бизнес, освоение плодородных земель, переработку, автотранспортную инфраструктуру. В настоящее время на территории Казахстана реализуется и планируется к реализации около 100 крупных российско-казахстанских проектов на общую сумму около 20 млрд долларов. При этом большое значение для РФ и РК имеет расширение спектра производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Модернизации и развитию экономик двух стран способствует создание и успешная работа совместных предприятий. Отмечу, что всего в Казахстане зарегистрировано свыше 42 тыс. СП с иностранным участием. При этом количество действующих казахстанско-российских с начала года увеличилось на 900 единиц, составив около 8 тыс.

Это свидетельствует о благоприятном инвестиционном клима­те Казахстана и позитивных интеграционных процессах, проходящих в рамках Евразийского экономического союза.

Важным механизмом, определяющим основные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Казахстана, является развитие межрегионального и приграничного сотрудничества. Между регионами двух государств заключено порядка 400 сог­лашений в различных отраслях экономики.

В 2017 году Казахстан с бизнес-миссиями посетили более 30 делегаций из России, в том числе от республик, входящих в состав федерации, от областей и городов. Часть мероприятий прошло в рамках выставки ­«ЭКСПО-2017» в Астане. Наиболее активное сотрудничество налажено с Оренбургской, Челябинской и Свердловской областями, товарооборот каждой из которых с РК превышает 1 млрд долларов.

Ежегодно проводится Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Прошлогодний прошел в Астане и был посвящен развитию транспортно-логистического потенциала на евразийском пространстве. В его рамках было подписано более 50 документов о сотрудничестве на сумму порядка 3 млрд долларов.

Следующий форум состоится 9 ноября 2017 года в Челябинске. Этот формат давно зарекомендовал себя как важная площадка для обсуждения наиболее ак­туальных вопросов двустороннего сотрудничества.

Высокий уровень взаимодействия демонстрируют деловые круги двух стран. За период с 2013 по 2017 год организовано более 400 бизнес-миссий, результатом которых стала подготовка конкретных экспортных проектов и коммерческих сделок. В 2017-м осуществлено свыше 80 бизнес-миссий предприятий-экспортеров из России в регионы Казахстана.

С начала 2017 года Казахстан посетили более 2 000 руководителей и специалистов российских предприятий, которые приняли участие в работе порядка 70 международных тематических выставок, где заключались договоры и контракты, подписывались меморандумы.

Хочу также отметить работу российских региональных цент­ров поддержки экспорта малого и среднего бизнеса, работа которых направлена на продвижение высокотехнологичной продукции на внешние рынки. При организационной поддержке Торгпредства и региональных центров поддерж­ки экспорта было организовано 37 совместных бизнес-миссий из 19 регионов России. Наиболее активными центрами по продвижению продукции предприятий-экспортеров являются Кировская, Курганская, Новосибирская области и Республика Татарстан.

Для дальнейшего развития торгово-экономических связей России и Казахстана 30 мая 2016 года в Астане состоялось открытие Российского торгового дома, являющегося представительством АО «Российский экспортный центр» в РК.

Торгпредство России в Казахстане активно взаимодействует с представительством АО «Российский экспортный центр» в Казахстане по продвижению продукции и услуг российских предприятий-экспортеров на рынок РК. Так, с начала 2017 года было организовано и проведено более 30 бизнес-миссий российских предприятий-экспортеров в Рес­публику Казахстан. В результате совместной работы компании из регионов России заключили с казахстанскими партнерами меморандумы и контракты на поставку продукции.

В конце августа в Астане в рамках ЭКСПО-2017 с участием представителей 35 стран состоялась Евразийская неделя, в ходе которой иностранные участники форума были ознакомлены с возможностями дальнейшего углубления сотрудничества с государствами ЕАЭС по таким направлениям, как свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, движение капиталов. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности стран – членов союза, формирования общего финансового рынка, меры в области установления доступного и сопоставимого правового регулирования, перспективы формирования единого биржевого пространства.

Углубляется стратегическое сотрудничество между транспорт­ными компаниями, такими как АО «НК «Казахстан темир жолы» и ОАО «Российские железные дороги», направленное на совместное развитие трансевразийских коридоров, продвижение новых транс­портно-логических серверов, разработку сквозных тарифов, осуществление международных железнодорожных перевозок. Все это будет способствовать повышению объемов, качества и эффективности перевозок грузов и пассажиров.

Таким образом, жизнь убедительно доказывает правильность и обоснованность выбранного нашими государствами курса на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и партнерства в рамках ЕАЭС. Мы продолжим работу по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя нашими странами.

В том числе наши усилия будут направлены на развитие взаимовыгодных контактов между бизнесом Казахстана и России, которые могут стать основой для будущих совместных проектов. Также в наших планах – поддерживать выставочно-ярмарочную деятельность российских регионов и привлекать к учас­тию в конкретных мероприятиях казахстанские компании, предоставлять партнерам в РФ информацию об аналогичных событиях в РК. Кроме того, мы можем содействовать в выходе на рынок России продукции казах­станских товаропроизводителей.

Безусловно, потребуются значительные дальнейшие усилия по активизации и координации деятельности властей и бизнеса, широкого включения в эту работу всего предпринимательского сообщества. Со своей стороны мы будем проводить адресную работу с заинтересованными компаниями и структурами, с тем чтобы укреплять фундамент двусторонних отношений России и Казахстана, всего Евразийского экономического союза.