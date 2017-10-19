​На основе взаимной выгоды

Сегодня Российская Федерация и Республика Казахстан имеют один из самых высоких уровней взаимодействия на постсоветском пространстве, опирающийся на общие стратегические приоритеты, глубокое переплетение взаимных экономических интересов. При этом наши страны выступают локомотивами интеграционных процессов, происходящих на пространстве СНГ.
Официально вступивший в силу с 1 января 2015 года Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создает для наших стран дополнительные практически безальтернативные преимущества, обеспечивая взаимный доступ к емким и территориально близко расположенным рынкам, условия для ведения безбарьерной торговли, снижения транспортных издержек, формирования единого рынка труда, свободного движения капиталов.
Деловые круги уже оценили преимущества новых условий сотрудничества, что выражается в показателях товарооборота, объемах взаимных инвестиций, росте числа совместных предприятий и проектов.
Сегодня РФ занимает первое место среди основных страновых торговых партнеров Казахстана, удерживая 20-процентную долю в общем объеме товарооборота республики. В свою очередь РК остается важным внешнеторговым партнером РФ среди стран СНГ.
Начиная с 2017 года наметились положительные тенденции во взаимной торговле двух стран, показатели которой снижались в период мирового кризиса. Так, товарооборот за 7 месяцев 2017 года увеличился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 8,7 млрд долларов. По нашей оценке, товарообмен между нашими государствами по итогам нынешнего года составит более 15 млрд долларов.
Это еще раз подчеркивает, что в наших отношениях есть потенциал для наращивания и улучшения результатов сотрудничества.
Как свидетельствует статистика, неуклонно растет товарооборот и всего ЕАЭС. Объемы внешней и внутренней торговли союза за 7 месяцев нынешнего года выросли более чем на 34%. При этом все государства ЕАЭС расширили свое присутствие на внешних рынках.
В Астане в середине августа состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. По оценке глав правительств пяти стран, в лучшую сторону меняется и товарная структура. Растет экспорт машин и оборудования, на 34% увеличились поставки продовольственных товаров, на 26% – продовольственного сырья. Одновременно происходит снижение доли энергетических товаров, в результате чего торговля между странами становится более сбалансированной.
Помимо торговли наши страны развивают сотрудничество в инвестиционной сфере. Динамика привлечения российских и казахстанских инвестиций в развитие экономик наших стран положительная: за 2016 год из России в Казахстан поступило 867,4 млн долларов (164,4% к 2015 году), из Казахстана в Россию – 667 млн долларов (170,2%).
За I квартал 2017 года инвестиции из России в Казахстан составили около 300 млн долларов, а из Казахстана в Россию – около 100 млн долларов.
Российские инвесторы считают приоритетными отраслями для инвестирования топливно-энергетический комплекс, цветную металлургию, добычу урана, телекоммуникации, мобильную связь и банковский сектор, казахстанские – зерновой бизнес, освоение плодородных земель, переработку, автотранспортную инфраструктуру. В настоящее время на территории Казахстана реализуется и планируется к реализации около 100 крупных российско-казахстанских проектов на общую сумму около 20 млрд долларов. При этом большое значение для РФ и РК имеет расширение спектра производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Модернизации и развитию экономик двух стран способствует создание и успешная работа совместных предприятий. Отмечу, что всего в Казахстане зарегистрировано свыше 42 тыс. СП с иностранным участием. При этом количество действующих казахстанско-российских с начала года увеличилось на 900 единиц, составив около 8 тыс.
Это свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате Казахстана и позитивных интеграционных процессах, проходящих в рамках Евразийского экономического союза.
Важным механизмом, определяющим основные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Казахстана, является развитие межрегионального и приграничного сотрудничества. Между регионами двух государств заключено порядка 400 соглашений в различных отраслях экономики.
В 2017 году Казахстан с бизнес-миссиями посетили более 30 делегаций из России, в том числе от республик, входящих в состав федерации, от областей и городов. Часть мероприятий прошло в рамках выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. Наиболее активное сотрудничество налажено с Оренбургской, Челябинской и Свердловской областями, товарооборот каждой из которых с РК превышает 1 млрд долларов.
Ежегодно проводится Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств. Прошлогодний прошел в Астане и был посвящен развитию транспортно-логистического потенциала на евразийском пространстве. В его рамках было подписано более 50 документов о сотрудничестве на сумму порядка 3 млрд долларов.
Следующий форум состоится 9 ноября 2017 года в Челябинске. Этот формат давно зарекомендовал себя как важная площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
Высокий уровень взаимодействия демонстрируют деловые круги двух стран. За период с 2013 по 2017 год организовано более 400 бизнес-миссий, результатом которых стала подготовка конкретных экспортных проектов и коммерческих сделок. В 2017-м осуществлено свыше 80 бизнес-миссий предприятий-экспортеров из России в регионы Казахстана.
С начала 2017 года Казахстан посетили более 2 000 руководителей и специалистов российских предприятий, которые приняли участие в работе порядка 70 международных тематических выставок, где заключались договоры и контракты, подписывались меморандумы.
Хочу также отметить работу российских региональных центров поддержки экспорта малого и среднего бизнеса, работа которых направлена на продвижение высокотехнологичной продукции на внешние рынки. При организационной поддержке Торгпредства и региональных центров поддержки экспорта было организовано 37 совместных бизнес-миссий из 19 регионов России. Наиболее активными центрами по продвижению продукции предприятий-экспортеров являются Кировская, Курганская, Новосибирская области и Республика Татарстан.
Для дальнейшего развития торгово-экономических связей России и Казахстана 30 мая 2016 года в Астане состоялось открытие Российского торгового дома, являющегося представительством АО «Российский экспортный центр» в РК.
Торгпредство России в Казахстане активно взаимодействует с представительством АО «Российский экспортный центр» в Казахстане по продвижению продукции и услуг российских предприятий-экспортеров на рынок РК. Так, с начала 2017 года было организовано и проведено более 30 бизнес-миссий российских предприятий-экспортеров в Республику Казахстан. В результате совместной работы компании из регионов России заключили с казахстанскими партнерами меморандумы и контракты на поставку продукции.
В конце августа в Астане в рамках ЭКСПО-2017 с участием представителей 35 стран состоялась Евразийская неделя, в ходе которой иностранные участники форума были ознакомлены с возможностями дальнейшего углубления сотрудничества с государствами ЕАЭС по таким направлениям, как свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы, движение капиталов. Обсуждались вопросы повышения инвестиционной привлекательности стран – членов союза, формирования общего финансового рынка, меры в области установления доступного и сопоставимого правового регулирования, перспективы формирования единого биржевого пространства.
Углубляется стратегическое сотрудничество между транспортными компаниями, такими как АО «НК «Казахстан темир жолы» и ОАО «Российские железные дороги», направленное на совместное развитие трансевразийских коридоров, продвижение новых транспортно-логических серверов, разработку сквозных тарифов, осуществление международных железнодорожных перевозок. Все это будет способствовать повышению объемов, качества и эффективности перевозок грузов и пассажиров.
Таким образом, жизнь убедительно доказывает правильность и обоснованность выбранного нашими государствами курса на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и партнерства в рамках ЕАЭС. Мы продолжим работу по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя нашими странами.
В том числе наши усилия будут направлены на развитие взаимовыгодных контактов между бизнесом Казахстана и России, которые могут стать основой для будущих совместных проектов. Также в наших планах – поддерживать выставочно-ярмарочную деятельность российских регионов и привлекать к участию в конкретных мероприятиях казахстанские компании, предоставлять партнерам в РФ информацию об аналогичных событиях в РК. Кроме того, мы можем содействовать в выходе на рынок России продукции казахстанских товаропроизводителей.
Безусловно, потребуются значительные дальнейшие усилия по активизации и координации деятельности властей и бизнеса, широкого включения в эту работу всего предпринимательского сообщества. Со своей стороны мы будем проводить адресную работу с заинтересованными компаниями и структурами, с тем чтобы укреплять фундамент двусторонних отношений России и Казахстана, всего Евразийского экономического союза.