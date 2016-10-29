​На основе взаимной выгоды

Цель встречи – определить векторы, по которым может развиваться взаимовыгодное сотрудничество. Значительно наращивать товарооборот с Казахстаном позволяет логистический центр морского порта Актау. Сейчас есть необходимость в закупках зерна, а в перспективе и другой сельскохозяйственной продукции. Выгодным направлением может стать создание совместных предприятий.

Как рассказал руководитель областного управления сельского хозяйства Марат Унгарбеков, число торговых партнеров западноказахстанцев, с которыми развиваются взаимовыгодные связи, растет. В Азербайджан перерабатывающие предприятия региона готовы наладить регулярные поставки мяса, шерсти, муки, кумыса и шубата. Достигнута договоренность о выработке коммерческих предложений, которые намечено реализовывать в различных секторах экономики.