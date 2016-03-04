​На особом контроле акимата

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Об этом было заявлено на совещании в акимате Алматы. Отчитываясь, глава города Бауыржан Байбек отметил начало комплексной работы по исполнению ряда поручений Президента страны. В частности, по итогам градостроительного совета были приняты системные и строгие меры. Уже закрыт проезд к горнолыжному курорту Шымбулак; принято постановление акимата по строительству выше проспекта аль-Фараби зданий с установленными и ранее озвученными параметрами. Также принимаются меры по сносу незаконно построенных объектов выше проспекта.

Заместитель акима Болат Сауранбаев сообщил, что проведен подробный анализ строительных объектов в предгорной и горной зонах, в урочищах Медеу и Шымбулак. По его словам, с 2014 года вынесено 44 решения судов о сносе незаконно построенных объектов. Из них снесено семь. По итогам проверки всех территорий и земельных участков только в Наурызбайском районе выявлено 1 695 участков, расположенных в полосе рек.

– Все работы необходимо проводить в соответствии с законодательством: открыто, прозрачно и принципиально, – подчеркнул на совещании Б. Байбек.

Он также отметил, что вопросы экологии и общественного транспорта находятся на особом контроле акимата. Чиновники сообщили, что вопрос ограничения въезда транспорта в город будет решаться за счет перехватывающих стоянок и автовокзалов в пригороде. При этом автовокзалы будут интегрированы в систему городского общественного транспорта.

– Прежде чем ограничить количество личного транспорта в городе, необходимо предоставить альтернативу – качественный общественный транспорт, – заявил градоначальник. – Вопрос улучшения экологии, повышения комфортности напрямую связан с общественным транспортом. Это ключевая реформа, которую должен провес­ти транспортный холдинг. Необходимо обеспечить прозрачность в этом вопросе и вести разъяснительную работу среди населения.

На совещании были рассмотрены вопросы реконструкции аэропорта, снижения безработицы, повышения стандартов качества жизни горожан. Аким призвал коллег принимать решения только через призму интересов населения, направляя средства на самые приоритетные нужды.

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