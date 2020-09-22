На особом контроле

На днях прошла проверка сос­тояния готовности больниц, аптек и служб первичной медико-санитарной помощи.

Склад ТОО «СК-Фармация» стал первым, на что обратило внимание руководство облас­ти. На данный момент единым дистрибьютором сформирован месячный запас лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. В эти дни началась отгрузка препаратов в медицинские организации для формирования двухмесячного запаса. В ускоренном режиме закупаются востребованные препараты на сумму 245 млн тенге. Следует отметить, что в сентябре уже были отгружены лекарства на сумму 285 млн тенге.

Напомним, что в связи с резким ростом числа зараженных в конце июня – начале июля текущего года в больницах и провизорных центрах образовался дефицит лекарственных препаратов. Больше такой ситуации местные власти допускать не намерены.

– Во время возможной второй волны коронавируса нельзя наступить на те же грабли, – раздавая поручения, отметил аким области Бердибек Сапарбаев. – Дефицита лекарств быть не должно! Необходимо на постоянной основе проводить сверку остатков лекарственных препаратов, анализ «красных зон» по препаратам острой необходимости, а также по прогнозной потребности в лекарствах на местах.

Как выяснилось, ТОО «СК-Фармация» заключило 673 договора с 78 медицинскими организация­ми области на сумму 6,7 млрд тенге. На сегодня поставки в стационары совершены на сумму 5,5 млрд тенге. В инфекцион­ные и провизорные центры области осуществлена отгрузка 81 препарата для лечения коронавирус­ной инфекции на сумму 709,6 млн тенге.

Руководитель представительства ТОО «СК-Фармация» по Жамбылской области Айжан Тортаева рассказала, что большая часть запланированных антибактериальных препаратов, антикоа­гулянтов, кортикостероидов, седативных препаратов, анальгетиков, миорелаксантов, иммунодепрессантов и витаминов уже доставлена. Некоторые даже объемом больше намеченного.

На амбулаторном уровне 25 медицинскими организациями подана предварительная заявка на поставку бесплатных лекарственных средств на сумму 7,1 млрд тенге. На текущий ­момент отгружено 98% от требуемого объема, в аптеках имеются лекарства для бесплатной выдачи на сумму 1,3 млрд тенге.

В целом готова ко второй волне городская поликлиника № 5, охватывающая самый большой участок города. Здесь работают 130 человек. Учреждение оснащено необходимым количеством пульсоксиметров и концентраторов. Уже сформирован двухмесячный запас лекарств. Как сказал заместитель главного врача поликлиники Рахат Аймурзаев, в организации созданы 4 мобильные бригады. В случае необходимости их без труда увеличат до восьми. В штатном режиме проводится прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. От вакцинации граждане из группы риска не отказываются.

К слову, местные власти считают, что вакцинация – один из самых эффективных способов борьбы с инфекцией. В нынешнем сезоне это особенно актуально в связи с пандемией. Но, к сожалению, прививки от гриппа пока сделали всего 7% жамбылцев. Этот показатель до середины нояб­ря планируют довести до 40%.

Все готово и в областной многопрофильной детской больнице, являющейся на сегодня основным стационаром по лечению КВИ. Главный врач Азат Сатжанов показал имеющееся на балансе оборудование, склад, в котором хранятся лекарства и средства индивидуальной защиты, посты-фильтры для приема больных. На сегодня медучреждение готово к приему больных в большем количестве: созданный коечный фонд и двухмесячный запас лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусом это вполне позволяет.

Проверке подвергся и ряд городских аптек. В одной из них не оказалось нескольких вос­требованных лекарств. Зато с дезинфицирующими средствами и медицинскими масками проблем не было.

Руководству областного управления здравоохранения поручено держать на контроле вопрос обеспечения лекарствами и медизделиями, следить за их бесперебойной поставкой, а также проинспектировать готовность всех больниц и поликлиник.