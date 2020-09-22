На особом контроле Свежий выпуск 22 сентября 2020 г. 9:54 374 Михаил Тё, Жамбылская область На днях прошла проверка состояния готовности больниц, аптек и служб первичной медико-санитарной помощи.Склад ТОО «СК-Фармация» стал первым, на что обратило внимание руководство области. На данный момент единым дистрибьютором сформирован месячный запас лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. В эти дни началась отгрузка препаратов в медицинские организации для формирования двухмесячного запаса. В ускоренном режиме закупаются востребованные препараты на сумму 245 млн тенге. Следует отметить, что в сентябре уже были отгружены лекарства на сумму 285 млн тенге. Напомним, что в связи с резким ростом числа зараженных в конце июня – начале июля текущего года в больницах и провизорных центрах образовался дефицит лекарственных препаратов. Больше такой ситуации местные власти допускать не намерены. – Во время возможной второй волны коронавируса нельзя наступить на те же грабли, – раздавая поручения, отметил аким области Бердибек Сапарбаев. – Дефицита лекарств быть не должно! Необходимо на постоянной основе проводить сверку остатков лекарственных препаратов, анализ «красных зон» по препаратам острой необходимости, а также по прогнозной потребности в лекарствах на местах. Как выяснилось, ТОО «СК-Фармация» заключило 673 договора с 78 медицинскими организациями области на сумму 6,7 млрд тенге. На сегодня поставки в стационары совершены на сумму 5,5 млрд тенге. В инфекционные и провизорные центры области осуществлена отгрузка 81 препарата для лечения коронавирусной инфекции на сумму 709,6 млн тенге. Руководитель представительства ТОО «СК-Фармация» по Жамбылской области Айжан Тортаева рассказала, что большая часть запланированных антибактериальных препаратов, антикоагулянтов, кортикостероидов, седативных препаратов, анальгетиков, миорелаксантов, иммунодепрессантов и витаминов уже доставлена. Некоторые даже объемом больше намеченного. На амбулаторном уровне 25 медицинскими организациями подана предварительная заявка на поставку бесплатных лекарственных средств на сумму 7,1 млрд тенге. На текущий момент отгружено 98% от требуемого объема, в аптеках имеются лекарства для бесплатной выдачи на сумму 1,3 млрд тенге. В целом готова ко второй волне городская поликлиника № 5, охватывающая самый большой участок города. Здесь работают 130 человек. Учреждение оснащено необходимым количеством пульсоксиметров и концентраторов. Уже сформирован двухмесячный запас лекарств. Как сказал заместитель главного врача поликлиники Рахат Аймурзаев, в организации созданы 4 мобильные бригады. В случае необходимости их без труда увеличат до восьми. В штатном режиме проводится прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. От вакцинации граждане из группы риска не отказываются. К слову, местные власти считают, что вакцинация – один из самых эффективных способов борьбы с инфекцией. В нынешнем сезоне это особенно актуально в связи с пандемией. Но, к сожалению, прививки от гриппа пока сделали всего 7% жамбылцев. Этот показатель до середины ноября планируют довести до 40%. Все готово и в областной многопрофильной детской больнице, являющейся на сегодня основным стационаром по лечению КВИ. Главный врач Азат Сатжанов показал имеющееся на балансе оборудование, склад, в котором хранятся лекарства и средства индивидуальной защиты, посты-фильтры для приема больных. На сегодня медучреждение готово к приему больных в большем количестве: созданный коечный фонд и двухмесячный запас лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусом это вполне позволяет. Проверке подвергся и ряд городских аптек. В одной из них не оказалось нескольких востребованных лекарств. Зато с дезинфицирующими средствами и медицинскими масками проблем не было. Руководству областного управления здравоохранения поручено держать на контроле вопрос обеспечения лекарствами и медизделиями, следить за их бесперебойной поставкой, а также проинспектировать готовность всех больниц и поликлиник.