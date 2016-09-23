Статьи На острие индустриализации Рысты АЛИБЕКОВА

В машиностроительном комплексе страны период стагнации пройден, в пос­ледние месяцы наметились устойчивые свидетельства восстановления отраслевых показателей. По итогам 2016-го ожидается достижение объема производства на уровне прошлого года. Такой ключевой тезис проз­вучал на IV Форуме машиностроителей Казахстана.



Спад преодолен



Развитию машиностроения в нашей стране уделяется серьезное внимание. Отрасль определена одной из приоритетных в рамках государственной программы индустриального развития. Тем более машиностроение оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли – металлургию, химию, легкую промышленность и т. д. Как показывает мировой опыт, развитие машиностроения инициирует возникновение спроса на научные разработки, квалифицированный труд и в целом повышает конкурентоспособность экономики, что в конечном итоге позитивно сказывается на уровне жизни населения.



Конечно, мировые экономические потрясения не обошли отрасль стороной. В последние 2 года в отечес­твенном машиностроении, как и в других странах, наб­людаются негативные тенденции: снижается спрос, сокращаются инвестиции в модернизацию, ухудшились условия кредитования предприятий. В сложившихся условиях Правительство приняло ряд стратегических мер в рамках программы индустриализации.



– Эти меры позволили в период стагнации дать определенный импульс отрасли, – констатировал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. – Более того, в последние месяцы мы видим тенденцию роста в определенных секторах машиностроения. В целом по итогам 2016 года планируется достичь показателя индекса физического объема в 85%.



Однако есть несколько сис­темных проблем, сдерживающих рост производства. Одна из них связана с финансированием предприятий. Компании испытывают дефицит долгосрочных и дешевых кредитов, которые они могли бы направить на модернизацию производства, расширение линейки выпускаемой продукции, повышение локализации.



Как сообщил глава МИР, в рамках ГПИИР выделяются средства на финансирование проектов и субсидирование ставок по кредитам через холдинг «Байтерек». В частности, автопром был поддержан через автокредитование потребителей. На сегодня выдано более 7 500 кредитов на приобретение автомашин.



Ориентир – экспорт



Касаясь перспектив развитиях различных секторов машиностроения, министр по инвестициям и развитию проинформировал, что в области железнодорожного машиностроения будет продолжено сотрудничество с такими крупными ТНК, как General Electric, Alstom, Talgo в части увеличения локализации и трансферта технологии, идет стимулирование выхода на экспортные рынки отечественной продукции. Впервые было выделено 17 млрд тенге на лизинг вагонов и платформ, в результате чего объемы работ получат более 30 предприятий отрасли.



В развитии сектора электрооборудования все большую роль будет играть рас­тущий тренд урбанизации. Согласно данным мировых экспертных организаций мировой рынок электрооборудования увеличится с текущих 3 до 6,8 трлн долларов к 2030 году, что обусловлено ростом спроса со стороны развивающихся рынков. Поэтому ключевой задачей для предприятий электроэнергетического машиностроения будет повышение конкурентоспособности и продвижение производимой ими продукции на внешние рынки. Уже сегодня ТОО “KARLSKRONA LC AB” из ЮКО выстраивает взаимовыгодное сотрудничес­тво со швейцарской компанией в производстве насосов для нефтегазовой отрасли. Интерес представляют начавшиеся переговоры между отечественной компанией Alageum и и австрийской AVL по трансферту технологии производства автономных источников электроснабжения на основе твердооксидных топливных элементов.



В нефтегазовом машиностроении и производстве оборудования для горно-металлургического комплекса акцент делается на развитие местного содержания в закупках недропользователей. Будет продолжена работа по развитию экосистемы поставщиков вокруг крупных системообразующих предприятий, таких как Казахмыс, ERG, «Казцинк», «АрселорМиттал Темиртау».



Основными драйверами рос­та сельхозмашиностроения станут потребность в увеличении уровня механизации и автоматизации сельского хозяйства, ускоренное развитие аграрного сектора. Учитывая большую изношенность парка сельскохозяйственной техники в Казахстане, действенной мерой поддержки как потребителей, так и производителей сельхозтехники будет лизинг и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.



Ж. Касымбек обратил внимание участников форума на то, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо обеспечить эффективное расходование бюджетных средств в рамках предоставляемых мер государственной поддержки.



Министр также проинформировал, что в связи с изменениями мировой конъюнктуры рынка, в стратегию развития отрасли внесены корректировки. Теперь поддержка будет оказываться только тем проектам, реализация которых направлена на создание экспортоориентированных производств и на повышение производительности труда.



За честную конкуренцию



Эффективность производства зависит и от здоровой конкуренции на рынке. В задачи созданного 1 января 2015 года наднационального антимонопольного органа Евразийского экономичес­кого союза как раз и входят контроль за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках, вопросы пресечения антиконкурентных соглашений, злоупотребления доминирующим положением, недобросовестной конкуренции.



Как рассказал член коллегии – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлан Алдабергенов, в прошлом году ведомством было рассмотрено 11 заявлений по признакам нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В качестве примера он привел деятельность американской компании Caterpillar на рынке горнорудной промышленности. Было установлено, что она реализует двигатели в нашей стране по цене 189 тыс. долларов за единицу, в РФ – по 134 с разницей в 28%. После вмешательства антимонопольного органа в связи с установлением самой высокой цены на технику в Казахстане компания внесла изменения в международные договоры и обеспечила равные условия игрокам рынка. В противном случае было бы проведено расследование с наложением крупных штрафных санкций.



С прицелом на перспективу



О состоянии машиностроения наиболее наглядно можно судить по автомобилестроению. В своем выступлении президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев не стал углубляться в последствия экономического кризиса, сложности производства, а предложил взгляд на перспективы отрасли. Тем более, по оценке экспертов, дно экономического кризиса уже достигнуто.



– На сегодня большинство заводов выполнило свои инвес­тиционные обязательства в плане локализации и тем самым сделало стоимость отечественных автомобилей более доступной, – подчеркнул он. – Многие заводы даже перевыполнили план, и часть компаний держит объем производства прошлого года.



А. Лаврентьев с удовлетворением сообщил, что в текущем году компании автопрома предприняли все от них зависящее по повышению конкурентоспособности отрасли. Так, компания Hyundai впервые вышла на экспортные рынки, компания «СемАЗ» закончила весь локализационный процесс по установке сварочного и окрасочного оборудования комбайнов и кузовов. Костанайское автопредприятие – в процессе реализации большого проекта по сварке и ок­раске автомобилей Peugeot, включая экспорт автомобилей Jac.



– На сегодня 30% автомобилей казахстанского производства уже в структуре общего рынка, – привел он данные. – Такого показателя даже в докризисное время у нас не было. И к концу года, думаю, он увеличится до 35–40%.



Выразив благодарность Правительству за принятые государственные программы поддержки, глава Ассоциации казахстанского автобизнеса обратил внимание на проекты будущего, необходимость идти в ногу с развитием мировой индустрии. Тем более пример огромных корпораций показывает значение недооцененных технологий. Еще недавно мы не пользовались смартфонами и писали друг другу СМС. Была популярной продукция компаний Nokia или Kodak, которые не оценили свои риски в мире, переходящем на новые цифровые технологии.



Участие в глобальной автоиндустрии



Специфические особен­нос­ти казахстанского автомобильного рынка на сегодняшний день назвал председатель правления ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов. К их числу он отнес низкий уровень автомобилизации, высокую изношенность автопарка и внушительную емкость импортозамещения отечественного авторынка — свыше 4 млрд в год согласно ГПИИР-2.



Спикер заметил, что важнейшими конкурентными преимуществами отечественных автопроизводителей стали их успешный инвестиционный имидж за рубежом и доверие технологических партнеров из числа лидеров глобального автопрома.



По мнению главы союза, ключевыми факторами успешности проектов «Каз­АвтоПрома» в долгосрочном горизонте станут стратегическое сотрудничество с глобальными автоконцернами, имеющими успешный опыт внедрения инновационных технологий, высокая загрузка мощностей – 60−120 тыс. авто в год – критически необходимое условие для рентабельной локализации производства автокомпонентов, а также доступ произведенных в РК авто на рынок стран ЕАЭС и смежных регионов. Это одни из шагов, которые позволят казахстанскому автопрому стать участником глобальной автоиндустрии, будут способствовать развитию конкурентоспособной и экспортоориентированной машиностроительной отрасли.

