​На острие прокурорского надзора

Время – деньги



Для многих регионов Казахстана, включая Астану, налоговые отчис­ления от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпринимательства составляют основу бюджетных поступлений региональной экономики. В нынешних условиях, когда малый бизнес действует с поправкой на финансовый рынок и «ветер» конкуренции, другие помехи, особенно коррупционные и бюрократические, не только осложняют работу отечественному бизнесу, но и во многом способствуют сокращению притоков в государственную казну. В связи с этим целенаправленная работа по защите прав предпринимателей органами прокурорского надзора может стать залогом оздоровления ситуации в сфере взаимоотношений власти и бизнеса.

Отраслевая специфика МСБ Астаны характеризуется преобладанием предприятий, осуществляющих дея­тельность преимущественно в торговле, сфере услуг, а также секторах строительства и телекоммуникаций. В структуре регионального предпринимательства доля торговли составляет 35%, что ненамного уступает среднему уровню по Казахстану. Наряду с этим выделяется высокая доля малых и средних предприятий, действующих в строительной отрас­ли, – 26%, что на 9% превышает среднереспубликанский показатель.

По состоянию на 1 июня 2015 года в Астане количество МСБ, по сравнению с предыдущим периодом, увеличилось на 13,1% и составило 95 406 субъектов. В их числе – 26 061 юридическое лицо, 69 336 индивидуальных предпринимателей и 9 крестьянских хозяйств. Примечательно, что за последние годы количество активных субъектов МСБ в столице заметно выросло. При этом в структуре зарегистрированных субъектов доля индивидуальных предпринимателей составляет 66%, доля предприятий МСБ – 34%.

Как отмечает прокурор 1-го управления прокуратуры города Астаны Саруар Аубакиров, результаты анализа показали наличие нарушений стандартов оказания государственных услуг. Зачастую это выражается в требовании документов, не предусмотренных стандартами. Кроме того, выявлено немало нарушений сроков оказания государственных услуг.

Так, управлением архитектуры и градостроительства Астаны отказано в выдаче разрешения на размещение объектов наружной рекламы ТОО «Аir Point Communication» из-за отсутствия решения по инженерному обеспечению функционирования объекта наружной рекламы. Между тем предоставление данного документа перечнем Стандарта государственных услуг не предусмотрено. В данном управлении также были нарушены сроки оказания услуг шес­ти субъектам предпринимательства. Работники этого госучреждения тянули резину на пять и более дней, явно забывая, что время бизнеса – деньги.

Сроки оказания услуг нарушаются и в управлении земельных отношений. Так, если государственные услуги должны предоставляться не более чем в 37 рабочих дней, то в этой организации их оказывают по истечении двух месяцев. На подобную волокиту за прошлый год от предпринимателей поступило три обращения в прокуратуру. По итогам анализа данных нарушений привлечены к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц.

– Результаты этой работы свидетельствуют о том, что нарушения носят системный характер и препятствуют развитию бизнеса, а отдельные административные барьеры были исключены после нашего вмешательства, – говорит Саруар Аубакиров.

В марте 2015 года по протесту прокуратуры города Астаны предприятие «Астана су арнасы» отменило свой регламент с завышенными сроками по выдаче технических условий на подключение объектов бизнеса к системам водоснабжения и водоотведения. Компания также вынуждена была отменить незаконную норму по предоставлению исполнительской съемки из управления архитектуры и градостроительства города Астаны.

– Таким образом, несмотря на то что правила поведения каждого получателя расписаны в общепринятых стандартах, естественный монополист прописал свои «правила и понятия» для бизнеса, – поясняет прокурор.

Нарушители в погонах

Большой проблемой в деятельности предпринимательства остается практика неправомерного вмешательства представителей госорганов и полиции в деятельность предпринимателей. На сегодня в прокуратуре города функционируют четыре мобильные группы реагирования по фактам подобных и других нарушений прав предпринимателей. За истекший период в эти группы поступило 48 сигналов от предпринимателей города, из которых 15 нашли свое подтверждение. По всем этим фактам были приняты меры прокурорского реагирования. В итоге 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, отменены 4 правовых акта, противоречащих законодательству в сфере защиты прав предпринимателей.

В целом за 2015 год городской прокуратурой проведено 16 проверок по сигналам предпринимателей. При этом выявлено 270 нарушений установленных норм, внесено 18 актов прокурорского реагирования, 15 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 2 – к административной.

Так, в сентябре на телефон мобильной группы прокуратуры Есильского района столицы поступило обращение индивидуального предпринимателя Н. Тыныстамова о неправомерных действиях со стороны сотрудников УВД района «Есиль». В ходе выезда на место было установлено, что предприниматель торгует плодоовощной продукцией на основании разрешения, выданного 15.07.2015 г. акиматом Астаны. Однако, несмотря на наличие разрешительных документов у Тыныстамова, сотрудники административной полиции УВД района «Есиль» потребовали от него прекращения деятельности. Свои действия сотрудники полиции мотивировали истечением срока действия разрешения на выездную торговлю. При этом они явно не учли, что разрешение на выездную торговлю предпринимателю выдано без указания срока действия. Более того, срок разрешения не регулируется действующим законодательством и теряет свою силу при принятии очередного постановления акиматом города об установлении мест для выездной торговли. Акимат такое постановление принимает ежегодно.

– По представлению прокурора района «Есиль» сотрудники полиции были привлечены к дисциплинарной ответственности. К сожалению, подобные факты не единичны. Поэтому в текущем году мы не только продолжим, но и усилим эту работу, – отметил прокурор Аубакиров.

Он также сообщил, что в ближайшее время Генеральной прокуратурой планируется внедрение проекта «Единый реестр субъектов и объектов проверок». Данная система будет содержать сведения обо всех проверяемых субъектах, степени их риска, истории ранее проведенных проверок и их результатах.

Отличием новой системы станет автоматизация процессов, связанных с отбором субъектов и назначением проверок. Это обеспечит прозрачность процессов как для органов прокуратуры и проверяющих органов, так и для самих предпринимателей. Важным результатом также будет создание «Карты проверок» с отражением информации и о допускаемых предпринимателями нарушениях. При этом потребители будут иметь доступ к данной карте, что послужит стимулом для улучшения качества предоставляемых услуг как бизнесу, так и населению.