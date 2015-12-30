​На ответственном посту

Сегодня нашу жизнь невозможно представить без телевизора, компьютера, микроволновки, метро, электричек... И даже не задумываемся, что всеми этими достижениями мы пользуемся благодаря тяжелой и упорной работе энергетиков. Без людей этой профессии не может полноценно функционировать ни одна отрасль.

О том, что эта работа очень ответственная, Валерий Козин знал еще до поступ­ления в Саратовский политехнический институт на факультет «электрификация сельского хозяйства». В 1983 году, после его окончания, он, пройдя краткосрочную практику на одном из предприятий Саратова, приехал на родину – в село Переметное, районный центр Зеленовского района ЗКО.

Люди его профессии в районе были очень нужны в то время. Первые два года Козин проработал инженером ПТО, а затем – главным инженером РП «Сельхозэнерго». После его расформирования весной 1985 года устроился старшим инженером-механиком в совхоз «Каменский». Молодого, способного специа­листа заметили, оценили и спустя пять месяцев решили назначить начальником Зеленовской РЭС акционерного общества «Западно-Казахстанская РЭК». С тех пор, вот уже 30 лет, Валерий Козин трудится на этой ответственной должности.

Придя в райэлектросеть в 25 лет в качестве новичка, молодой специалист старался брать все лучшее, чего сумели достичь его предшественники, передовые энергетические предприятия, глубже присматривался к вопросам улучшения технологии и организации труда. Соответствующие выводы применялись на практике. Благодаря правильной организации труда и хорошей технической оснащенности, достигнутой под руководством Валерия Козина, энергетики района выезжают устранять неполадки своевременно и в любую погоду. Даже маленькие отделения не оставляют без света в такой сложной ситуации.

В 2011 году, когда сильный паводок вывел из строя десятки километров электролиний, силами РЭС без привлечения подрядчиков было восстановлено более 70 км ЛЭП, заменено более 200 железобетонных опор и 4 трансформаторные подстанции. А в декабре 2014 года, после отложения гололеда на высоковольтных линиях и падения опор, было также оперативно восстановлено электроснабжение потребителей. Закончив восстановительные работы у себя, бригада Зеленовской РЭС выехала на помощь в Сырымский район и успешно справилась с поставленной задачей по восстановлению электролиний. Какими усилиями в лютый холод удавалось осуществить эти работы, известно только им. Об этом у энергетиков не принято говорить. «Это наша работа, и никто ее за нас не сделает», – последует ответ.

В течение вот уже десятка лет Зеленовская РЭС постоянно является передовиком среди родственных предприятий ЗКО в части эксплуатации электросетевого оборудования, безаварийной работы, выполнения плана капитального ремонта и реализации электроэнергии. В этом году коллектив РЭС в очередной раз стал победителем по объему отпуска электроэнергии потребителям. Кстати, если коллектив В. Козина занимается транспортировкой электроэнергии, то его супруга Галина Николаевна, работающая руководителем районной группы электроснабжения ТОО «БатысЭнергоресурсы», отвечает за продажу электроэнергии потребителям и своевременную оплату. Здесь сегодня тоже полный порядок.

Как начальник РЭС Валерий Козин пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, среди коллег – руководителей энергетических предприятий области и районов, а в родном районе его знают и как человека, принимающего активное участие в общественной жизни. Он – депутат раймаслихата трех созывов, председатель депутатской фракции партии «Нур Отан». По наказам избирателей сделано немало: это содействие при проведении газа и воды в село Каражар, капитального ремонта школ в селах Железново и Шалгай, непосредственное участие в организации укрепительных работ на прудах Шалгайского сельского округа и проведении уличного освещения в семи населенных пунктах района.

Под руководством «Почетного энергетика Казахстана» В. Козина сегодня трудятся более 70 человек – инженерно-технические работники и электромонтеры в большинстве своем опытные кадры, мастера своего дела. Это подтверждается результатами их участия в ежегодных смотрах-конкурсах мастерства бригад электромонтеров на учебно-тренировочном полигоне «Шалкар», где зеленовцы регулярно становятся победителями и призерами.

И все же обязанностей и ответственности у главного энергетика района куда больше, чем у других членов коллектива Зеленовской РЭС. Но 30-летний опыт помогает Валерию Козину успешно с ними справляться.