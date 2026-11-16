На озёрах Имантау и Шалкар в СКО усилили безопасность туристов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области усилили меры безопасности в курортных зонах озёр Имантау и Шалкар, расположенных на территории государственного нацпарка «Кокшетау». Вблизи баз отдыха установлены два модульных поста туристской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта



Новые посты предназначены для оперативного реагирования на обращения отдыхающих, поддержания общественного порядка и профилактики правонарушений. На их установку из местного бюджета направлено 120 млн тенге.



Для безопасности туристов разработаны 8 маршрутов патрулирования, из которых 6 пеших и 2 автомобильных.

Ранее сообщалось, что главный туристический магнит СКО – Имантау-Шалкарская курортная зона – переживает масштабную перезагрузку, превращаясь из исключительно летней локации в круглогодичный хаб.