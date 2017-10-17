​На пакете все написано

Специалисты службы ЧС передали в магазины хлебные пакеты с нанесенными на них правилами эксплуатации отопительной печи. Как отметили в ходе брифинга сотрудники регионального ДЧС, напомнить населению о мерах противопожарной безопасности никогда не лишне. В нынешнем году сама жизнь заставила инициировать необычную акцию: за пару недель раннего отопительного сезона по области уже зарегистрированы 9 случаев отравления угарным газом, пострадали 7 детей.

– По заказу департамента изготовлены 50 тысяч пакетов для упаковки хлеба, которые сейчас раздают в магазины в частном секторе, – рассказала главный специалист группы информирования и обучения населения областного ДЧС Анастасия Скляр. – Хлеб покупают все. По крайней мере 50 тысяч семей смогут задуматься о своей безопасности.

Помимо наглядной агитации, чээсники направили в адрес исполнительной власти Усть-Каменогорска ходатайство о помощи людям, которые постоянно живут на территории дачных кооперативов. Далеко не все садовые товарищества имеют возможность чистить зимой дороги от снега. «Пожарные приезжают по вызову, а помочь не могут, – заметила главный специалист отдела пожарного контроля горуправления ЧС Марина Лискова. – Теряется драгоценное время».

Также акиму областного центра Восточного Казахстана предложено найти средства на приобретение датчиков угарного газа для малообеспеченных и неблагополучных семей. В текущем году за счет департамента планируется установить приборы в 30 домах, а всего их, по данным специалис­тов, больше ста.

В целом в регионе около 208 тыс. частных домов. Специалисты службы пожарной безопасности планируют в течение осени обойти все дворы для профилактичес­ких бесед с населением.