На пантеон денег нет – Бишимбаев

Общество
Ксения Воронина
На строительство пантеона денег в бюджете нет. Мало того, никаких средств  для этих целей не предусмотрено. Об этом в кулуарах Совета иностранных инвесторов при Президенте РК журналистам сообщил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, передает Kazpravda.kz.

"На пантеон денег нет. Никакие средства на эти цели в этому году не предусмотрены. На следующий год тоже", – заявил Куандык Бишимбаев.

Он также ответил на вопрос по поводу выдачи земель гражданам под ИЖС в Астане и Алматы, отметив, что это связано с возможностью местных бюджетов.

"Местные исполнительные органы в своих бюджетах должны предусматривать средства на строительство инфраструктуры, потому что они непосредственно предоставляют гражданам земли под ИЖС. Когда появятся деньги на эти цели? Это все зависит от экономической ситуации, от возможностей республиканского и местного бюджетов. Как в бюджете появятся дополнительные ресурсы, так и будут выделяться средства. Сейчас не могу уточнить (какая сумма требуется на подведение инфраструктуры), но там есть определенные расходы на инфраструктуру, газ, электроэнергию. По закону, индивидуально-жилищные участки предоставляются только в том случае, когда они обеспечены инфраструктурой", – сказал министр.  

По его словам, функции по распределению 10 соток под ИЖС осуществляются местными исполнительными органами, а в МСХ передан Земельный комитет.

"То есть сейчас там образуется отдельный комитет по земельным отношениям. Он будет заниматься вопросами земли и земельного кадастра, учета", – пояснил Бишимбаев.

Напомним, что согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 50 Земельного кодекса, гражданам РК бесплатно в частную собственность предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства в размере 0,10 га.

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