На паре серебряных коней

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Ольга МАЛАХОВА
фото Юрия Беккера
Как свободно, приятно и поэтично скольжение по льду! Словно езда на паре или тройке лошадок – не случайно коньки когда-то назвали серебряными конями. А в последнее время повышенный интерес к катанию на льду вызвали еще разнообразные телевизионные шоу. Впрочем, такой активный отдых на свежем воздухе всегда был любимым занятием детей и взрослых.
Вот и в эти новогодние праздники и зимние каникулы многие отправились на самый популярный и любимый всеми высокогорный каток «Медеу». Желающих было столько, что у касс собирались большие очереди, и не всем хватило коньков, которые можно взять напрокат. Счастливые же обладатели собственных «серебряных коней» часами скользили по ледовому полю в красивейшем урочище. Правда, нередко хорошее настроение омрачала теснота, слишком много было людей даже на такую большую площадь катка. Количество посетителей в день здесь доходит до 5–7 тыс. Причем и в вечернее время, когда заходит солнце, немало молодых людей продолжают нарезать круги по знаменитому льду.
Всего в городе порядка двадцати крупных и средних катков и есть еще небольшие – дворовые и школьные. Число ледовых площадок увеличилось с появлением торгово-развлекательных комплексов. «Луксор», «Мега», «Рамстор» и другие центры открыли свои катки и для малышей, и для взрослых, и они тоже пользуются большим спросом.
А вот хоккейных коробок и просто небольших дворовых катков пока мало. И не только потому, что климат в городе своеобразный, сезон короткий и нередко ледовые площадки тают, как говорится, на глазах. Энтузиастам нужна поддержка, ведь для создания качественного льда и площадки требуются немалые затраты. Но, судя по спросу горожан, они вполне могут окупиться. И не только материально. Закаляя организм, укрепляя мышцы, легкие и сердце, любители коньков улучшают здоровье, повышают качество своей жизни. И, как давно замечено, чаще улыбаются!

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