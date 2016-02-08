​На парижском татами

фото с официального сайта чемпионата

В казахстанской команде было несколько ребят и одна девушка – Галбадрах Отгонцецег, выступавшая в весовой категории до 48 килограммов. Но именно ей одной предстояло провести пять тяжелейших поединков, одержать победы над медалистками Олимпийских игр и чемпионатов мира и получить золотую награду парижского татами. По ходу состязаний Отгонцецег нанесла поражения дзюдоисткам из Туниса, Японии, Кубы, Бельгии и в финале – Урунцецег Мункабат, с которой она очень серьезно соперничала на национальном уровне, не так давно выступая за сборную Монголии.

В командном зачете сильнейшими оказались дружины Японии (5 высших наград), Южной Кореи (3) и Франции (2).

Сразу три подиума

Серьезным успехом казахстанских спортсменов ознаменовался очередной этап розыгрыша Кубка мира по фристайлу, завершившийся в американском городе Дир Вэлли.

Усть-каменогорские мастера, выступив в могуле и парном могуле, завоевали три медали. Серебряным призером вслед за известнейшей канадкой Жюстин Дюфур-Лапойнт в обоих видах программы стала Юлия Галышева, а Дмитрий Рейхерд занял третье место в парном могуле. Четвертым здесь стал еще один восточноказахстанец – Павел Колмаков, а победил француз Антуан Бенна.

В общем зачете Кубка мира Юлия Галышева занимает третье место вслед за сестрами Жюстин и Хлоей Дюфур-Лапойнт, Дмитрий Рейхерд располагается на 8-й позиции, Павел Колмаков – на 13-й.

Без привычной «бронзы»

В Ульяновске завершился чемпионат мира по хоккею с мячом. Впервые за пять последних мундиалей сборная Казахстана осталась без ставших «привычными» бронзовых медалей.

В полуфинале наши хоккеисты ожидаемо проиграли более сильной команде России – 6:16, а бледно до этого выглядевшие финны неожиданно собрались и дали настоящий бой своим извечным соперникам – шведам. Те, вероятно, уже готовились к финальному поединку против россиян, но после встречи с командой Суоми «вышли» на дружину из Казахстана и не совсем для них престижный матч за 3–4-е места.

Скандинавы одержали верх со счетом 4:0 и поднялись на третью ступеньку пьедестала почета. Казахстанцы заняли 4-е место. А хозяева соревнований обыграли торжествующих и расслабившихся финнов со счетом 6:1 и стали 24-кратными (с учетом побед сборной СССР, в составе которой играли в подавляющем большинстве хоккеисты России) чемпионами мира.

Завершились многодневки

Одновременно стартовали и в одно время закончились две многодневные велогонки с участием спортсменов казахстанской команды «Астана». В Объединенных Арабских Эмиратах («Тур Дубая») победу в генеральной классификации одержал немец Марсель Киттель, представляющий команду Etixx – Quick-Step. Гонщики Astana Pro Team Лоуренс де Врезе (Бельгия) и новобранец Гатис Смукулис (Латвия) заняли соответственно 20-е и 21-е места.

А в Испании финишировала «многодневка» «Вуэльта Валенсии», триумфатором которой стал голландец Ваут Пулс из Team Sky. 46 секунд уступил ему выступивший лидером «Астаны» и занявший второе место испанец Луис Леон Санчес, чуть больше минуты – оказавшиеся на 6-м и 7-м местах итальянцы Фабио Ару и Диего Роса.