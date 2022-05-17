На партийном контроле

Исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов в Западно-Казахстанской области проверил ход исполнения предвыборной программы партии в сельских населенных пунктах. А в Уральске провел ряд встреч с активом партии и представителями интеллигенции, обсудив важность предстоящего референдума.

Так, жители села Магистральное Теректинского района много лет жаловались на плохое состояние подъездной дороги к населенному пункту. Данный вопрос был включен в «дорожную карту» по реализации районной предвыборной программы партии на 2021 год, однако средства из бюджета местным исполнительным органом выделены не были.

В ходе встречи с местными жителями Асхат Оралов сообщил, что в этом году областным филиалом партии совместно с депутатами фракции «AMANAT» в маслихате при уточнении бюджета было обеспечено выделение средств на решение этого вопроса. По данным представителей местного исполнительного органа, уже до конца текущего года будет произведен ремонт 1,8 км дороги.

Далее в селе Теректы исполнительный секретарь «AMANAT» ознакомился с ходом строительства районной поликлиники, рассчитанной на 200 посещений. Здание, где сейчас располагается медицинское учреждение, было введено в эксплуатацию еще в 1972 году как гостиничный комплекс.

– Согласно наказам населения возведение нового здания включено в предвыборную программу партии. Совместно с депутатами фракции «AMANAT» в Мажилисе членами Правительства сроки и качество строительства будут взяты на постоянный контроль, поскольку это социально важный объект. По его завершении порядка 40 тысяч жителей Теректинского района будут обеспечены более качественными медицинскими услугами, – сказал Асхат Оралов.

В этот же день в Уральске исполнительный секретарь партии встретился с коллективом и родителями учащихся областной специализированной школы № 8 для одаренных детей. Вопрос капитального ремонта здания взят на партийный контроль.

На встрече в Уральске с представителями интеллигенции исполнительный секретарь отметил, что партия «AMANAT», глубоко понимая важность вносимых в Конституцию поправок, полностью поддерживает проведение предстоящего референдума.

Присутствовавшие на встрече также поддержали проведение общенационального референдума и выразили уверенность, что жители региона примут в нем активное участие.

Также в Уральске состоялось собрание областного актива «AMANAT», где были обсуждены вопросы трансформации партии и эффективной реализации проектов. На сегодня в регионе 219 первичных партийных организаций, объединяющих более 26 тыс. аманатовцев.