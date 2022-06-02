На партийной площадке «TALQYLAU» эксперты высказались о референдуме

В Центральном аппарате партии «AMANAT» прошло очередное заседание диалоговой площадки «TALQYLAU», запущенной на базе Института общественной политики. В ходе открытой дискуссии эксперты, государственные и общественные деятели, депутаты Мажилиса обсудили значимость предстоящего общенационального референдума.

Как отметил в своем выступлении Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, принятие конституционных поправок на всенародном референдуме соответствует ценностям нового Казахстана – открытости и демократии.

«Конституционная реформа не ограничивается поправками в Конституцию. В предстоящий период Парламенту предстоит принять ряд новых законов и внести изменения и дополнения в действующее законодательство. Вся эта работа будет продолжаться до конца года. Цель всех преобразований – создание открытой, сбалансированной, демократичной политической системы и конкурентной, справедливой, не коррумпированной экономической среды. Поэтому так важно, чтобы граждане пришли 5 июня на референдум и отдали свой голос за «Новый Казахстан», - сказал Спикер Сената.

В свою очередь Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов подчеркнул, что, проголосовав за предлагаемые поправки, казахстанцы обеспечат правовой фундамент для «Второй Республики».

«Конституционная реформа и проведение всенародного референдума дали гражданам веру в то, что Казахстан станет реальной территорией справедливости. Наша партия является общественной опорой Главы государства, и поэтому аманатовцы активно включились в работу по разъяснению конституционных поправок по всей стране. Встречаясь с населением в регионах, мы еще раз убедились в том, что у казахстанцев огромный запрос не только на изменения в социально-экономической, но и в общественно-политической сферах», - отметил Асхат Оралов.

По мнению депутата Сената Парламента Ляззат Калтаевой, главная цель референдума – причастность каждого гражданина к решению вопросов, касающихся будущего страны.

«Я являюсь представителем гражданского сектора, который является серьезным критиком любых изменений и реформ. Но сейчас гражданское общество всецело поддерживает поправки в части усиления института уполномоченного по правам человека, развития местного самоуправления, создании Конституционного суда. И на встречах с населением мы говорим, что нужно обязательно воспользоваться своим правом и принять участие в референдуме», - поделилась Ляззат Калтаева.

По словам ректора Академии правосудия при Верховном Суде РК, члена рабочей группы по внесению изменений и дополнений в Конституцию Зауреш Баймолдиной, предлагаемые поправки направлены на глубокую трансформацию политической системы, обновление экономических, социальных и культурных отношений в обществе.

«То есть фактически комплекс этих поправок приведет к тому, что будет создана новая модель общества в Казахстане. Будут созданы мощнейшие рычаги для обеспечения защиты прав и свобод граждан. Думаю, это то, чего хочет весь народ нашей страны», - сказала Зауреш Баймолдина.

Главный продюсер национального телеканала «QAZAQSTAN» Максат Толыкбай отметил, что социально-справедливое государство не может базироваться на лозунгах, а должно быть подкреплено законодательно.

«Мы все хотим перемен, но каждый должен начать в первую очередь с себя. Поначалу не все понимали суть поправок, но проведена масштабная разъяснительная работа, и сейчас каждый, кто переживает за свою страну, за будущее детей, обязательно пойдет на избирательный участок и отдаст свой голос», - считает журналист.

По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, референдум – это хороший тест и урок для всего нашего общества с точки зрения избирательной культуры и уровня гражданской ответственности.

«Но главное в том, что изменения не бывают в одностороннем порядке только от власти. Соответственно, население должно активно включаться в процессы, поскольку улучшить жизнь в стране невозможно только с одной стороны, это дело каждого гражданина», - подчеркнул Талгат Калиев.

Заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Наталья Калашникова отметила, что диалоговая площадка «TALQYLAU» очень актуальна и обсуждение на ней после референдума поможет понять, как конституционные нормы транслируются в общество.

«Лично я была участником первого референдума, тогда страна только обрела независимость, и общество позитивно восприняло новую конституцию. Нынешние реформы говорят о том, что мы должны оперативно реагировать на нынешние условия и думаю, что народ понимает их значимость», - отметила Наталья Калашникова.

В свою очередь депутат Мажилиса, модератор площадки «TALQYLAU» Саясат Нурбек отмечает, что «более половины населения родились в независимом Казахстане, это совершенно другое поколение, с другими ценностями. Но сейчас мы все должны объединиться, ради общего будущего поддержать референдум, прийти и проголосовать за конституционные изменения».

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки «TALQYLAU» была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном Съезде «AMANAT», как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе встречаются эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан.