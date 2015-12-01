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​На пьедестале – асы
Юрий МАКАРОВ

Особо в греко-римском стиле отличился Алмат Кебиспаев (весовая категория до 59 кг), ставший обладателем золотой награды. По ходу соревнований он выиграл у представителей Беларуси, Азербайджана, КНДР, а в финальном поединке со счетом 9:0 взял верх над Елмуратом Тасмурадовым из Узбекистана.

На вторую ступеньку пьедестала почета в этом же стиле борьбы у нас поднялся Нурмахан Тыналиев (130 кг), уступивший в финале азербайджанцу Сабаху Сарьяти (3:7). А в вольной борьбе бронзовыми призерами стали казахстанцы Даулет Ниязбеков (61 кг) и Айым Абдильдина (58 кг). Все наши медалисты – опытнейшие борцы, не раз прославлявшие страну на международной арене.

«Серебро» Дениса Тена

Казахстанский фигурист Денис Тен после полученной ранее травмы выступил на международном турнире NRW-Trophy в немецком Дортмунде. В короткой программе алматинец занял третье место, в произвольной – второе. В итоге тройка призеров выглядела так: Йорик Хендрикс (Бельгия) – 244,69 балла; Денис Тен – 241,91; Сергей Воронов (Россия) – 223,95.

Как сказал сам Денис Тен, кататься в Дортмунде ему было пока больно, да и судейство нашего фигуриста огорчило. Тем не менее он отправляется на следующий международный турнир – в Загреб (Хорватия). Что касается наилучшей спортивной формы, то ее бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира в Лондоне и Шанхае надеется достичь к концу марта 2016 года. Именно тогда в Бостоне (США) будет проведен очередной чемпионат мира.

Приз остался дома

В Алматы завершился четвертый розыгрыш Кубка Центральной Азии по шахматам на призы президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, в котором приняли участие более 70 спортсменов из шести стран.

Впервые общекомандную победу одержали шахматисты Казахстана, набравшие 47 очков. А в индивидуальном зачете среди мужчин у трех призеров по 7,5 очка. Золотую медаль получил казахстанец Ринат Джумабаев, серебряную – Фарух Аманатов (Таджикистан), бронзовую – Петр Костенко (Казахстан). В женском разряде первое место выиграла Гульрухбегим Тохиржанова (Узбекистан).

Напомним, что на открытии соревнований присутствовал и сам Кирсан Илюмжинов. А в один из дней сеанс одновременной игры для тридцати юных шахматистов провели международные гроссмейстеры – будущий победитель турнира Ринат Джумабаев и Жансая Абдумалик.

Возглавили таблицу

Уральский «Акжайык», участвующий во всероссийских соревнованиях «Высшая лига» по хоккею с мячом, первые матчи стартовавшего турнира проводит на выезде. Напомним, что наша команда играет в группе № 2, отличающейся от двух других только географическим месторасположением команд.

На старте казахстанская дружина потерпела жестокое поражение в Верхнем Уфалее от местного «Никельщика» (1:6), но в повторном поединке взяла реванш (1:0). В Екатеринбурге команда нанесла два поражения «СКА-Свердловску» – 6:4 и 2:1. После этого «Акжайык» возглавил турнирную таблицу всероссийских соревнований, прежде носивших статус первенства РФ среди команд Высшей лиги. У земляков 9 очков из 12 возможных.

2 и 3 декабря хоккеисты Уральска проведут очередные встречи в гостях. Они сыграют в Краснотурьинске против «Маяка». 

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