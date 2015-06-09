На пьедестале – две семьи Свежий выпуск 371 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Победителей, которых жюри выбирало из числа финалистов районных и городских конкурсов, чествовали в Южно-Казахстанском областном театре оперы и балета. На сцену вышла 31 семья из 16 городов и районов области. У каждой из них свой секрет семейного счастья, которым они охотно делились с залом.

По мнению большинства участников конкурса, создать крепкую семью можно только при условии взаимного уважения супругов, умения и желания идти на компромиссы. А еще необходимо трепетное отношение к детям. Тогда можно рассчитывать на взаимную поддержку, которая поможет пережить все трудности и проблемы, неизбежно возникающие в любой семье.

Среди участников конкурса – семьи педагогов, предпринимателей, строителей, ветераны труда, всю свою жизнь посвятившие производству. Члены жюри не скрывают, что сделать выбор было сложно. При этом учитывали трудовую деятельность претендентов, семейные ценности и традиции, а также личные качества.

Победителями областного этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы» признаны две семьи – строителя Асылбека Тангатарова из Туркестана и педагога Абдимусы Куатбекова из Шымкента. Им предстоит отстаивать честь области на респуб­ликанском конкурсе, который со­стоится осенью в Астане.

Напомним, что в прошлом году победителем Национального конкурса «Мерейлі отбасы» стала семья Елтая и Елены Бимаханбетовых из Туркестана.



