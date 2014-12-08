На переднем плане – Человек труда 668 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

фото Сергея СУРОВА

Четвертую часть киноэпопеи, популярность которой стремительно растет среди казахстанцев, жители областного центра и близлежащих населенных пунктов пришли смотреть во главе с акимом области Даниалом Ахметовым. Минут за 15 до начала показа фильма свободных мест уже не было, и мы были свидетелями того, как одна семейная пара, уже в возрасте, очень огорчилась по этому поводу. Но им уступили свои места молодые работники одного из городских учреждений...

Впрочем, навскидку, половину зрительного зала занимала молодежь, остальную – люди старшего поколения. Однако и те, и другие по завершении просмотра сошлись во мнении, что фильм смотрится на одном дыхании.

– Это фильм для всех и для каждого, – считает председатель областного совета ветеранов Василий Ахаев. – В первых трех картинах мы видели мальчика, становление которого происходило в тяжелые послевоенные годы, затем прекрасного в своем стремлении стать сильным юношу. Зрителям лег на душу и образ мужественного горнового, а в новом фильме любимый герой уже в полной мере раскрывает свои лидерские качества. Он с достойным уважения упорством преодолевает любые трудности. И это весьма показательный для молодого поколения пример. Нельзя сдаваться, нужно всегда идти только вперед.

Молодой парторг предприя­тия Нурсултан Абишевич Назарбаев бросает смелый вызов бюрократическому аппарату на страницах газеты «Правда». В связи с чем проректор ВКГУ им. С. Аманжолова Ирина Ровнякова восхищается талантливой актерской игрой Нурлана Алимжанова.

– В ней нет даже малейшего намека на пафосность, что очень важно для наших студентов, – говорит она. – Опять же для молодого зрителя фильм ценен тем, что раскрывает малоизвестные страницы истории страны.

Лео Шик, член Ассамблеи народа Казахстана, говорит, что с нетерпением будет ждать продолжения киноэпопеи. И в четвертой части фильма, по его мнению, самым ценным является то, что на переднем плане находится Человек труда.

– До глубины души тронула глубокая любовь героя к родителям, особенно его чувства к матери, – делится студентка Юлия Миронова.

По мнению устькаменогорцев, убедительно и блестяще сыграли свои роли известные российские актеры Валентин Гафт, Евгений Стычкин, Виктор Сухоруков, Евгений Сидихин, Владимир Стеклов и другие. Что касается казахстанских, особенно молодых, то для многих из них участие в фильме, безусловно, будет иметь судьбоносное значение в актерской карьере.

В зале стояла абсолютная тишина, когда зажегся свет. И только после этого раздались громкие аплодисменты зрителей: для них время, в течение которого демонстрировался полнометражный фильм продолжительностью 1 час 40 минут, пролетело очень быстро.

