На передовой партийной работы

В церемонии награждения победителей принял участие первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек. Он напомнил, что общественные приемные были созданы в 2007 году по поручению Главы государства, и за семь лет своей работы эти структуры смогли стать местом, куда граждане Казахстана приходят со своими самыми наболевшими проблемами. Так, за два последних года общественные приемные партии (их по стране насчитывается 241) посетили порядка 1,3 млн. человек. Эта внушительная цифра, как отметил Б. Байбек, лучший показатель доверия казахстанцев к партии и ее Лидеру.
– Будет внедрена новая система работы в общественных приемных партии. Консультации будут проводиться по тематике наших партийных проектов. Все вопросы должны решаться на местах. Контроль рассмотрения обращений граждан госорганами будет осуществлять Комитет партийного контроля и партийные кураторы из числа членов фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК и маслихатах, – отметил первый зампред партии, заметив также, что повышению эффективности работы способствовало и внедрение «электронной партии».
Победители республиканского конкурса «Лучшая общественная приемная партии «Нур Отан» определялись среди региональных и территориальных структур. Рассмотрев представленные участниками конкурса материалы, Центральная комиссия определила шесть призеров.
Первое место среди региональных общественных приемных занял Жамбылский областной филиал партии «Нур Отан». Второе и третье достались, соответственно, Астанинскому городскому и Западно-Казахстанскому областному филиалам. Среди территориальных подразделений места распределились таким образом: первое – Атырауский городской филиал Атырауской области, второе – Шардаринский районный филиал ЮКО и третье – Кызылжарский районный филиал СКО.
Б. Байбек поблагодарил руководителей и работников республиканских приемных за огромную работу, подчеркнув, что они находятся на передовой деятельности «Нур Отана», взаимодействуют напрямую с населением, и от них во многом зависит доверие народа к партии.
При определении победителей учитывались такие критерии, как соблюдение сроков рассмотрения обращений, удовлетворенность заявителя, доля положительно решенных обращений, соотношение проведенных тематических приемов граждан к актуальным вопросам региона в текущем году. А также своевременная регистрация обращений и приемов граждан в единой информационной системе «электронной общественной приемной», полнота и корректность ввода данных в единую информационную систему «электронной общественной приемной». Кроме того, на основе этих критериев был составлен общий рейтинг общественных приемных партии, который опубликован в свободном доступе на сайте «Нур Отана».