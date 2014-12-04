На передовой партийной работы

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Юлия МАГЕР
В церемонии награждения победителей принял участие первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек. Он напомнил, что общественные приемные были созданы в 2007 году по поручению Главы государства, и за семь лет своей работы эти структуры смогли стать местом, куда граждане Казахстана приходят со своими самыми наболевшими проб­лемами. Так, за два пос­ледних года общественные приемные партии (их по стране насчитывается 241) посетили порядка 1,3 млн. человек. Эта внушительная цифра, как отметил Б. Байбек, лучший показатель доверия казахстанцев к партии и ее Лидеру.
– Будет внедрена новая система работы в общест­венных приемных партии. Консультации будут проводиться по тематике наших партийных проектов. Все воп­росы должны решаться на местах. Контроль рассмотрения обращений граждан госорганами будет осуществлять Комитет партийного контроля и партийные кураторы из числа членов фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК и маслихатах, – отметил первый зампред партии, заметив также, что повышению эффективнос­ти работы способствовало и внедрение «электронной партии».
Победители респуб­ликанского конкурса «Лучшая общественная приемная партии «Нур Отан» определялись среди региональных и территориальных структур. Рассмотрев представленные участниками конкурса материалы, Цент­ральная комиссия определила шесть призеров.
Первое место среди региональных общест­венных приемных занял Жамбылский областной филиал партии «Нур Отан». Второе и третье достались, соответственно, Астанинскому городскому и Западно-Казахстанскому областному филиалам. Среди территориальных подразделений места распределились таким образом: первое – Атырауский городской филиал Атыраус­кой области, второе – Шардаринский районный филиал ЮКО и третье – Кызылжарский районный филиал СКО.
Б. Байбек поблагодарил руководителей и работников республиканских приемных за огромную работу, подчеркнув, что они находятся на передовой деятельности «Нур Отана», взаимодействуют напрямую с населением, и от них во многом зависит доверие народа к партии.
При определении победителей учитывались такие критерии, как соблюдение сроков рассмотрения обращений, удовлетворенность заявителя, доля положительно решенных обращений, соотношение проведенных тематических приемов граждан к актуальным вопросам региона в текущем году. А также своевременная регистрация обращений и прие­мов граждан в единой информационной системе «электронной общественной приемной», полнота и корректность ввода данных в единую информационную систему «элект­ронной общественной приемной». Кроме того, на основе этих критериев был составлен общий рейтинг общественных приемных партии, который опубликован в свободном доступе на сайте «Нур Отана».

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