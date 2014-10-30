На перекрестке дорог Статьи Айгуль БИДАНОВА, Восточно-Казахстанская область

На данный момент проект отмечен в реестре СПК как требующий инвестиций. Между тем, как отмечается в Программе по развитию транспортной инфраструктуры в Респуб­лике Казахстан на 2010–2014 годы, «наибольший рост товарооборота прог­нозируется между КНР и странами Европы и Россией». Учитывая это, наиболее перспективными транзитными коридорами для развития являются Китай – Европа и Китай – РФ, то есть территория нашей страны.



Город Аягоз (до 1992 года Аягуз) имеет стратегическое значение, над ним находится пересечение нескольких международных воздушных трасс. Более того, он является крупным транспортным узлом Туркестано-Сибирской магист­рали. По некоторым сведениям, современный город вырос из села в 30-е годы прошлого века в качестве пристанционного поселка в связи со строительством Турксиба. Что немаловажно, через реку Аягоз проходят три моста: железнодорожный и два автомобильных. Именно проложенная железная дорога и дала старт бурному развитию всего района – был построен телеграф, первые школы, население постепенно стало увеличиваться, шло строительство предприятий, обслуживающих железную дорогу и ее инфраструктуру.



Аягоз расположен на развилке дорог республиканского значения: с юга на север проходит трасса Алматы – Усть-Каменогорск, а с запада на восток – трасса Караганда – Аягоз – Богаз. Аягозский район граничит с западной стороны с Карагандинской, с южной – с Алматинской областью, с северной – с Абайским и Жарминским, а с восточной – с Урджарским и Тарбагатайским районами ВКО. Через город ежедневно проходят несколько железнодорожных составов, проезжают десятки автобусов, тысячи автомобилей, ведь город находится на пути из России в страны Центральной Азии и Китай.



Согласно проекту по соз­данию транспортно-логис­тического терминала в Аягозском районе, который должен стартовать в 2015 году (ввод объекта намечен на 2017 год), суммарные инвестиционные затраты ориентировочно составят 12–13 млн. долларов. Период окупаемос­ти – 8–10 лет. Транспорт­но-логистический терминал, помимо складских и офисных помещений, будет включать гостиницу, кафе и автосервис. Его соз­дание способствует развитию транспортно-логистической и товарно-распределительной инфраструктуры Аягозского района и ВКО в целом, формированию синергетического эффекта для дальнейшего социально-экономического развития региона, увеличению доли вклада транспортной отрасли в произведенном валовом региональном продукте. В конечном итоге создание терминала приведет к привлечению международных транзитных потоков и развитию внешнеторговых и межрегиональных связей в регионе. Экономика Восточного Казахстана, граничащего с двумя государствами, сможет своевременно реагировать на изменения внешних факторов, планы соседних государств-парт­неров.



