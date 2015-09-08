На перекрестке значимых маршрутов Свежий выпуск 441 Николай СУББОТИН

Вопросы привлечения казахстанских и иностранных инвесторов для дальнейшего развития логистической и индустриальной зоны обсуждены на совещании, которое провел президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин с участниками проекта. Он, в частности, подчеркнул, что главы Казахстана и Китая придают этому вопросу большое значение. Как известно, в рамках недавнего визита Президента РК в КНР подписано соглашение с провинцией Цзянсу об инвестировании в развитие логистической и индустриальной сфер СЭЗ 600 млн долларов.

В настоящее время проведены переговоры более чем с 50 казахстанскими и иностранными компаниями, определены условия и возможности сотрудничества.

По словам директора коммерческого департамента ТОО «KTZE – Khorgos Gateway» Хичам Белмачи, Хоргос уже получил мировую известность, и крупные логистические компании мира проявляют к нему большой интерес. Это, к примеру, такие фирмы, как DHL, HP, DB Schenker, которые готовы участвовать в развитии СЭЗ по стандартам и технологиям всемирного терминального оператора DP World.

Важным для инвесторов является выгодное географическое расположение Хоргоса: здесь пересекаются значимые логистические маршруты из Китая, Юго-Восточной Азии, стран СНГ, Европы, Персидского залива. Как отметил Х. Белмачи, казахстанских и иностранных партнеров привлекает возможность получить здесь налоговые льготы и преференции, таможенные привилегии.

Отметив важность реализации проекта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» для всего евразийского континента, А. Мамин сказал, что в настоящее время построена вся необходимая инфраструктура, созданы условия для активной работы инвесторов.

По заявлению руководства управляющей компании СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», в настоящее время запланированные проектом строительные работы почти полностью выполнены.



